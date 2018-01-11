ФАС возбудила дело по картелю при строительстве аэропортов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против двух компаний, занимающихся строительством аэропортов и взлетно-посадочных полос в связи с признаками картеля, общий доход которого мог составить свыше 25 миллиардов рублей, заявил на пресс-конференции начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

"Вчера возбудили дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой". Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля свыше 25 миллиардов рублей. Там порядка 6-7 аэропортов в сфере рассмотрения. Поэтому эти дела очень большие", — рассказал он.

Спикер также напомнил о проблемах со строительством аэропортов на Дальнем Востоке. "Помните вице-премьер (Юрий — ред.) Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках нашего возбужденного дела", — сказал Тенишев.

В начале декабря Трутнев сообщил, что поручил провести служебное расследование после того, как на реконструкцию аэропортов Дальнего Востока не дошла часть бюджетных средств, и уволить двух заместителей главы Росавиации.

Ранее Трутнев раскритиковал Минтранс за невыполнение программы по реконструкции аэропортов на Дальнем Востоке — по словам вице-премьера, часть средств не была освоена. В частности, как заявил Трутнев, в 2013 году на развитие аэродромной инфраструктуры было выделено 106,1 миллиарда рублей, из них более 64 миллиардов не были освоены. В пресс-службе Минтранса РИА Новости позже сообщили, что Росавиация получала средства для реконструкции аэропортов Дальнего Востока в меньшем объеме из-за корректировок Минвостокразвития.