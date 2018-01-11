Эксперты считают маловероятным полный запрет на криптовалюты в Южной Корее

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи вряд ли запретят торговлю криптовалютами в стране, законопроект о запрете покупки и продаж криптовалют на самом деле может оказаться очередной ограничительной мерой в работе криптобирж и компаний, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в четверг глава Минюста Южной Кореи Пак Сан Ги сообщил, что ведомство готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами в стране. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.
Согласно данным портала Coin.Dance, в настоящее время торговля криптовалютами, в частности, самой популярной из них биткоином разрешена в 99 (40%) из 246 стран и регионов мира. К числу одобряющих криптовалюты стран относится и Южная Корея, хотя единой классификации криптовалют власти страны пока еще не дали.
Ограничение под словом запрет
"Пока речь идет о том, чтобы запретить использование анонимных криптовалютных счетов и ограничить банки в обслуживании анонимных сделок с криптовалютами. Безусловно, даже такие ограничения, это определенный негатив, так как Южная Корея является лидирующим рынком по развитию данного рынка наряду с Японией. Фактически закон лишит основного преимущества торговлю криптовалютой, а именно анонимности. С другой стороны, количество сервисов, которые не требуют паспортных данных для верификации кошелька или аккаунта на бирже становится все меньше и меньше. Это тенденция была предсказуема", — рассказала она.
По мнению эксперта, полного запрета на криптовалюты в Южной Корее не стоит ожидать. "Но действия спекулянтов будут сильно зарегулированы. Ранее страна говорила о введении налога на доход от спекуляций, таким образом, бюджет страны извлечет выгоду, при полном запрете это будет невозможно", — отметила она.
Вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова предложила участникам рынка дождаться самого законопроекта, и не паниковать преждевременно. "Мы воспринимаем данную активность как попытку страны упорядочить деятельность криптовалют на своей территории. Дьявол кроется в деталях: сперва нужно изучить закон, который будет принят в итоге. Вряд ли он будет полностью запрещать криптовалюты", — сказала она.
Аналогичное мнение высказали технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) и директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. "Полагаю, что речь идет все-таки не о запрете, а о том, что биржи должны жестко соблюдать законодательство "антиотмывания", а также сообщать необходимые сведения в налоговые органы", — считает Гусейнов.
Сооснователь проекта FREED Кенес Шангереев отметил, что "законодательный запрет криптовалют" в Южной Корее, если и появится, может в краткосрочном периоде отрицательно сказаться на их стоимости. "Я думаю, когда рынок немного остынет и появится больше регулирующих норм в разных странах, Южная Корея пересмотрит свое отношение к миру криптовалют", — поделился он своим мнением.
Запретить не получится
Аналогичную позицию занял и основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Запрета на торговлю криптовалютами сейчас нет ни в одной стране мира, есть ограничения на то, кто может торговать криптовалютами, например, квалифицированный инвестор", — пояснил он.
Главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Долганов считает, что Южная Корея займет позицию легализации, а не запрета криптовалют.
"Развитые экономики мира (США, Япония, страны ЕС) не вводили запретов на операции с криптовалютами, введено регулирование, налогообложение и пока нет оснований считать, что Южная Корея пойдет по другому пути. Зачем им присоединяться к компании таких стран как Бангладеш, Киргизия или Боливия и ликвидировать растущий сектор экономики? Скорее мы увидим более цивилизованный рынок, что в последствии пойдет всем только на пользу", — уверен он.
Кто будет следующим?
"К частичному или полному регулированию криптоотрасли так или иначе стремятся большинство стран. К примеру, в Японии цифровые деньги приравнены к платежному инструменту, в США операции с ними теперь облагаются налогом. При этом анонимность и спекуляция полностью не исчезают, игроки рынка могут использовать те криптовалюты, которые обеспечивают анонимность транзакций. Вероятнее всего, полного запрета не будет и криптовалюта будет легализована в том или ином виде. При этом выиграют те страны, которые пойдут по пути легализации и разрешительных мер", — заявил Бородич.
Разделяет это мнение и президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "Запреты приведут только к перетоку капиталов. Например, в Дубай, Японию или Белоруссию. Так уже было в случае Китая. Лучше бы подготовили законодательство, страна бы выиграла, например, от налоговых поступлений. Количество электронных кошельков только увеличивается, и сейчас наблюдается тенденция, когда биржи не успевают регистрировать их. Это в том числе сказывается на капитализации рынка криптовалют", — сообщил он.