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Экономика

Эксперты считают маловероятным полный запрет на криптовалюты в Южной Корее

14:1511.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фотоСувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Власти Южной Кореи вряд ли запретят торговлю криптовалютами в стране, законопроект о запрете покупки и продаж криптовалют на самом деле может оказаться очередной ограничительной мерой в работе криптобирж и компаний, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в четверг глава Минюста Южной Кореи Пак Сан Ги сообщил, что ведомство готовит законопроект о запрете торговли криптовалютами в стране. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

Согласно данным портала Coin.Dance, в настоящее время торговля криптовалютами, в частности, самой популярной из них биткоином разрешена в 99 (40%) из 246 стран и регионов мира. К числу одобряющих криптовалюты стран относится и Южная Корея, хотя единой классификации криптовалют власти страны пока еще не дали.

Ограничение под словом запрет

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Как заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева, средства массовой информации утрируют ситуацию, под запретом торговли криптовалютами в Южной Корее подразумевается ограничение определенных операций с ними.

"Пока речь идет о том, чтобы запретить использование анонимных криптовалютных счетов и ограничить банки в обслуживании анонимных сделок с криптовалютами. Безусловно, даже такие ограничения, это определенный негатив, так как Южная Корея является лидирующим рынком по развитию данного рынка наряду с Японией. Фактически закон лишит основного преимущества торговлю криптовалютой, а именно анонимности. С другой стороны, количество сервисов, которые не требуют паспортных данных для верификации кошелька или аккаунта на бирже становится все меньше и меньше. Это тенденция была предсказуема", — рассказала она.

По мнению эксперта, полного запрета на криптовалюты в Южной Корее не стоит ожидать. "Но действия спекулянтов будут сильно зарегулированы. Ранее страна говорила о введении налога на доход от спекуляций, таким образом, бюджет страны извлечет выгоду, при полном запрете это будет невозможно", — отметила она.

Сувенирная монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Основатель блокчейна Universa Александр Бородич также считает, что законодательные инициативы Южной Кореи, направленные на регулирование и ограничение ряда операций с криптовалютами были ожидаемы. "Причины готовящихся законопроектов объяснимы — в первую очередь правительство Южной Кореи волнует именно анонимность при сделках с криптовалютами", — пояснил он.

Вице-президент ИК "Прайм Капитал" Светлана Иванова предложила участникам рынка дождаться самого законопроекта, и не паниковать преждевременно. "Мы воспринимаем данную активность как попытку страны упорядочить деятельность криптовалют на своей территории. Дьявол кроется в деталях: сперва нужно изучить закон, который будет принят в итоге. Вряд ли он будет полностью запрещать криптовалюты", — сказала она.

Аналогичное мнение высказали технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) и директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. "Полагаю, что речь идет все-таки не о запрете, а о том, что биржи должны жестко соблюдать законодательство "антиотмывания", а также сообщать необходимые сведения в налоговые органы", — считает Гусейнов.

Сооснователь проекта FREED Кенес Шангереев отметил, что "законодательный запрет криптовалют" в Южной Корее, если и появится, может в краткосрочном периоде отрицательно сказаться на их стоимости. "Я думаю, когда рынок немного остынет и появится больше регулирующих норм в разных странах, Южная Корея пересмотрит свое отношение к миру криптовалют", — поделился он своим мнением.

Запретить не получится

Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Обозреватель-экономист Максим Блант полагает, что полностью запретить торги криптовалютами в стране не получится. "Имеет смысл принимать те законы, выполнение которых ты можешь гарантировать. В этой связи интересно было бы посмотреть, как власти Кореи собираются реализовывать запрет на торговлю криптовалютами, не закрыв и не изолировав от мира свою финансовую систему. Ведь в соседней Японии криптовалюты легализованы, и кто помешает корейцам, которые торговали на своих биржах, перетечь на японские?", — заявил он.

Аналогичную позицию занял и основатель портала DeCenter Евгений Гордеев. "Запрета на торговлю криптовалютами сейчас нет ни в одной стране мира, есть ограничения на то, кто может торговать криптовалютами, например, квалифицированный инвестор", — пояснил он.

Главный аналитик Tokenbox, портфельный управляющий The Token Fund Игорь Долганов считает, что Южная Корея займет позицию легализации, а не запрета криптовалют.

"Развитые экономики мира (США, Япония, страны ЕС) не вводили запретов на операции с криптовалютами, введено регулирование, налогообложение и пока нет оснований считать, что Южная Корея пойдет по другому пути. Зачем им присоединяться к компании таких стран как Бангладеш, Киргизия или Боливия и ликвидировать растущий сектор экономики? Скорее мы увидим более цивилизованный рынок, что в последствии пойдет всем только на пользу", — уверен он.

Кто будет следующим?

Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Большинство экспертов уверены, что власти ряда государств будут стремиться создать законодательство по криптовалютному рынку, не запрещая торговлю этим новым видом активов. Свое мнение они объясняют тем, что при запрете в одной стране инвесторы обратятся к другой, что приведет к оттоку капитала.

"К частичному или полному регулированию криптоотрасли так или иначе стремятся большинство стран. К примеру, в Японии цифровые деньги приравнены к платежному инструменту, в США операции с ними теперь облагаются налогом. При этом анонимность и спекуляция полностью не исчезают, игроки рынка могут использовать те криптовалюты, которые обеспечивают анонимность транзакций. Вероятнее всего, полного запрета не будет и криптовалюта будет легализована в том или ином виде. При этом выиграют те страны, которые пойдут по пути легализации и разрешительных мер", — заявил Бородич.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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Сооснователь BitClave Василий Трофимчук отметил, что с появлением запретов граждане Южной Кореи не перестанут торговать криптовалютами. "Да, их активность, скорее всего, снизится, но, в первую очередь, это создаст проблемы криптобиржам в южно-корейской юрисдикции. Сами же граждане благополучно перейдут на зарубежные биржи. Например, молодая японская биржа Binance на днях праздновала юбилейное число пользователей – 5 миллионов, а еще одна новая биржа Cobinhood собирается предложить своим пользователям нулевые комиссии от сделок", — добавил Трофимчук.

Разделяет это мнение и президент Российской ассоциации криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин. "Запреты приведут только к перетоку капиталов. Например, в Дубай, Японию или Белоруссию. Так уже было в случае Китая. Лучше бы подготовили законодательство, страна бы выиграла, например, от налоговых поступлений. Количество электронных кошельков только увеличивается, и сейчас наблюдается тенденция, когда биржи не успевают регистрировать их. Это в том числе сказывается на капитализации рынка криптовалют", — сообщил он.

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