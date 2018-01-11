РЫБИНСК, 11 янв – РИА Новости. Рыбинское предприятие "ОДК-Сатурн" осваивает производство ремонтных комплектов для используемых в России украинских авиадвигателей, заявил журналистам в четверг замминистра обороны России Юрий Борисов, приехавший на завод на совещание.

"Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе. Сегодня мы посмотрим ход проведения данных работ и сроки поставки групповых ремонтных комплектов уже на заводы-финалисты", — сказал он.

"ОДК-Сатурн" (входит в "Объединённую двигателестроительную корпорацию") специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для военной и гражданской авиации и флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, силовых установок морского назначения.

"ОДК-Сатурн" выпускает двигатели SaM146 (совместно с компанией Safran Aircraft Engines) для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, двигатели Д-30КП для транспортной авиации, малоразмерные ГТД и так далее.

С 2014 по 2017 годы на мощностях "Сатурна" велись опытно-конструкторские работы по трём морским силовым установкам "М90ФР" (мощностью 27500 лошадиных сил), "Агрегат-ДКВП" (мощностью 10000 лошадиных сил) и "М70ФРУ-Р", которые обеспечат России независимость от импорта двигателей с Украины.