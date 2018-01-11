В Кремле не опасаются, что повышение МРОТ ухудшит ситуацию в экономике

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Опасений, что новые сроки повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) нивелируют позитивные изменения в экономике России, нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Позитивные события, которые, скажем так, имеющиеся ресурсы позволяют делать это раньше даже того, что было запланировано", — заявил Песков на вопрос, какие изменения в экономики позволили ускорить приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму.
Ранее в Минтруде сообщили, что в настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года
С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.