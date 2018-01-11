В Кремле не опасаются, что повышение МРОТ ухудшит ситуацию в экономике

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Опасений, что новые сроки повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ) нивелируют позитивные изменения в экономике России, нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По словам Путина, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

"Позитивные события, которые, скажем так, имеющиеся ресурсы позволяют делать это раньше даже того, что было запланировано", — заявил Песков на вопрос, какие изменения в экономики позволили ускорить приравнивание МРОТ к прожиточному минимуму.

"Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения они озвучиваются после тщательной проработки", — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, есть ли опасения, что новые сроки повышения МРОТ до ПМ нивелирует позитивные изменения.

Ранее в Минтруде сообщили, что в настоящее время Минтруд России совместно с Минфином России проводит оценку дополнительной потребности финансовых средств на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.