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Экономика

Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию

12:4211.01.2018
(обновлено: 12:43 11.01.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФерма для майнинга криптовалют. Архивное фотоФерма для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сбербанк открыл лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, сообщается в пресс-релизе банка.

Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для группы Сбербанк", — говорится в сообщении.

Как отмечает банк, блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. Среди задач лаборатории — популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Греф не видит перспектив для создания крипторубля
"Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов… Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны", — приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка, руководителя "Сбербанк КИБ" Игоря Буланцева.

Стенд Сбербанка на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В Сбербанке рассказали о предотвращенных атаках хакеров
Отмечается, что на сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе с "Северсталью", "М.Видео" и ФАС, которые уже используются на практике.

Многие компании РФ активно интересуются технологией. Например, в декабре управляющий директор блокчейн-коммуны ВЭБ Алексей Благирев рассказал РИА Новости, что Внешэкономбанк в скором времени планирует представить юридическую лабораторию LegalLab, которая займется консультационными вопросами в сфере криптовалют и протоколирования данных на основе блокчейн. Председатель госкорпорации Сергей Горьков в декабре заявил, что совместный проект ВЭБа и Росреестра по учету и регистрации недвижимости в РФ на базе блокчейна планируется запустить в январе 2018 года. Всего ВЭБ пилотирует шесть проектов на блокчейне.

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