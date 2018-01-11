Калужская область может перерабатывать столичный мусор, заявил Артамонов

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Калужская область готова разместить на своей территории высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов, которые образуются на территории Московского региона, сообщил в интервью РИА Новости калужский губернатор Анатолий Артамонов.

"Свалки старого типа нам не нужны. А новые высокотехнологичные перерабатывающие комплексы с сортировкой отходов мы готовы разместить. Ничего в этом страшного нет. В центре Вены, например, стоит мусороперерабатывающий завод. Он стал визитной карточкой города, и никто из жителей не возражает", — сказал Артамонов.

По его словам, отсортированные отходы можно будет использовать в бумажной промышленности, при производстве строительных материалов, а также попутно заниматься лесопереработкой, расположить рядом теплицы и использовать выделяющееся при переработке тепло для их отапливания.

"Жители нашей области против свалок, но за размещение современных высокотехнологичных производств, которые не нарушат экологического равновесия", — добавил губернатор.

Он рассказал, что в Калужской области построены три мусоросортировочных завода.

"Они работают очень успешно. Но, как оказалось, мы производим не так много мусора, и заводы пока не полностью загружены. Тем не менее, будем строить еще один завод, чтобы сократить транспортное плечо. Мусор нельзя возить на большие расстояния, так как для населения возрастает тариф за транспортировку", — пояснил он.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил в интервью РИА Новости, что все действующие полигоны Подмосковья перегружены, и везти мусор москвичей в Московскую область больше некуда. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, выступая на форуме "Экология Подмосковья", заявил, что за пять лет в Подмосковье были закрыты 24 полигона с отходами. Только в этом году были закрыты "Кулаковский" в Чеховском районе, "Царево" в Пушкинском, "Каурцево" в Наро-Фоминском и "Кучино" в Балашихе. В ближайшие годы все закрытые полигоны будут рекультивированы.

В целом в год в России образуется более 60 миллионов тонн твердых бытовых отходов, 11 миллионов тонн приходится на Московскую область.

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