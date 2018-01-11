Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Биткоин подешевел до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. В среду курс самой популярной в мире криптовалюты достигал отметки в 14 тысяч.

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По данным портала CoinMarketCap, к 07:54 мск биткоин дешевел на 8,7% — до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex он опускался на 6,3% — до 13,36 тысячи, на GDAX — на 6,3%, до 13,47 тысячи, а по данным портала Coindesk — на 11%, до 13,25 тысячи.

Падение курса произошло после того, как Сеул объявил о намерении полностью запретить торговлю виртуальными валютами. Еще в декабре агентство Блумберг сообщило, что Южная Корея планирует закрыть криптовалютные биржи, чтобы ограничить спекуляции на рынке.

Что касается других криптовалют, Ethereum дешевеет на 15,8% — до 1,16 тысячи долларов, Ripple — на 17,5%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 2,41 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет 628,5 миллиарда долларов, на долю биткоина приходится примерно 35%.