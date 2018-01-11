Красноярские аграрии получили финансовую компенсацию ущерба от ЧС

КРАСНОЯРСК, 11 янв — РИА Новости. Более 100 предприятий Красноярского края получили субсидию в размере 307 миллионов рублей из Резервного фонда РФ на компенсацию чрезвычайной ситуации прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В июне 2017 года посевы пострадали от аномальной жары и града. В сентябре был введен режим ЧС краевого масштаба, часть посевов погибла из-за раннего образования снежного покрова. По информации краевого минсельхоза, особенно пострадал урожай зерновых и зернобобовых культур в южной и западной частях региона. В Краснотуранском районе посевы погибли на площади 14 тысяч гектаров, в Новоселовском районе – на площади 13 тысяч гектаров.

"Из Резервного фонда правительства России 125 сельхозпредприятиям из 14 районов края предоставлена субсидия в размере 307 миллионов рублей на компенсацию ущерба от чрезвычайной ситуации природного характера в 2017 году. Полученные средства аграрии направят на покупку семян, удобрений и другие сельскохозяйственные нужды", — говорится в сообщении.

Урожай 2017 года в крае составил более 2,2 миллиона тонн, что является рекордом среди сибирских регионов.