В ЕС объяснили, почему отказали Украине в выделении 600 миллионов евро

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 миллионов евро в связи с невыполнением украинскими властями четырех из 21 условия предоставления экономической помощи, заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио".

Также чиновник ЕС вновь отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении новой микрофинансовой помощи.

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — добавил Мингарелли, слова которого приводит издание "Страна.ua".

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финпомощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 миллиарда евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 миллионов евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, среди которых числится проведение различных реформ.