МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 миллионов евро в связи с невыполнением украинскими властями четырех из 21 условия предоставления экономической помощи, заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио".
При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обратился к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой о выделении новой микрофинансовой помощи.
"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — добавил Мингарелли, слова которого приводит издание "Страна.ua".