Всемирный банк спрогнозировал спад экономики Венесуэлы в этом году

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) ожидает сокращения объема венесуэльской экономики в наступившем году на 4,2%, говорится в докладе банка "Мировые экономические перспективы".

Согласно аналитикам ВБ, в 2017 году рецессия в Венесуэле составила уже 11,9%. "Она была даже больше, чем ранее предполагалось", – отмечается в докладе.

В целом регион Латинской Америки и Карибского бассейна будет иметь экономический рост в 2% в текущем году, что почти на 1% выше ожиданий. Больше всех вырастет экономика Панамы – сразу на 5,6%, считают в ВБ.

Ранее национальная ассамблея Венесуэлы сообщила, что уровень инфляции по итогам 2017 года превысил 2600%. По мнению депутатов, если не принять срочных мер, в 2018 году гиперинфляция может достичь отметки в 14000%.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также массовых протестов против политики президента Николаса Мадуро.