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Экономика

Исследование показало, что покупали россияне во второй половине 2017 года

03:4411.01.2018
06570
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры. Архивное фотоКупюры. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Больше трети россиян не планируют серьезных расходов в ближайшие полгода, однако нельзя сказать, что граждане живут в режиме суровой экономии: в 2017 году россияне продолжали совершать крупные покупки, а кто-то смог позволить себе траты, которых не планировал, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

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© Fotolia / thodonal
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Всероссийский опрос был проведен в декабре 2017 года, перед этим холдинг проводил его в апреле. В декабрьском опросе приняли участие 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах. У респондентов спрашивали, какие крупные расходы были совершены в их семьях за последние полгода, и какие покупки планируются на следующие шесть месяцев.

"Существенных изменений по статьям крупных расходов за полгода, прошедшие с момента последнего аналогичного опроса, не произошло. В основном колебания по разным вариантам ответов не превышали или были близки к размеру статистической погрешности. Единственное исключение составили покупки бытовой техники и электроники", — говорится в исследовании.

Так, если в апреле 2017 года о крупных покупках бытовой техники говорил каждый пятый опрошенный (21%) — рекордный показатель за все годы наблюдений, — то к декабрю доля подобных ответов сократилась вдвое (до 11%). Одновременно пошел на убыль и "ремонтный бум", который наблюдался в начале прошлого года.

Кассир считает деньги в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"К концу года о тратах на ремонт вместо 15% заявили уже только 9% россиян, что также ближе к привычным показателям. Вдвое сократилась доля купивших за последние шесть месяцев автомобили (4%), квартиры (2%) и ювелирные изделия (1%). Однако число россиян, совершавших такого рода покупки, настолько мало, что изменения не превышают размера статистической погрешности", — добавляет "Ромир".

Выполнить и перевыполнить план по покупкам

С другой стороны, немного — до 30% с 27% — увеличилась доля россиян, купивших одежду и обувь. "Не исключено, что необходимость дорогостоящих покупок этой категории товаров связана с наступлением осенне-зимнего сезона", — отмечает холдинг. Доля россиян, потратившихся на медицинские услуги, почти не изменилась — 15% против 16% в апреле.

Доля граждан РФ, оплативших туристические поездки в предыдущие полгода, в декабре также слегка выросла — до 11% с 10%. "Неизменными или почти неизменными остались доли россиян, потративших существенные средства на развлечения и занятия спортом (6%), оплату образовательных услуг (8%), покупку смартфонов (9%), мебель (7%), ремонтировавших автомобили (6%)", — указывается в исследовании.

Экономический анализ. Архивное фото
© Fotolia / Kurhan
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При этом 36% респондентов заявили, что не совершали никаких крупных покупок за последние полгода. "Этот показатель вырос за полгода на 5%. Выше доля подобных ответов была зафиксирована только в кризисном 2015 году", — подчеркивает "Ромир". В 2015 году показатель составлял 39%.

В то же время, как показал декабрьский опрос, россияне позволили себе больше крупных покупок по большинству статей, чем планировали полгода назад. Например, если существенные траты на медицинские нужды планировали 11% респондентов, то совершить их смогли 15% россиян.

"Были "перевыполнены" планы по расходам на развлечения (4% против 6%), образование (5% против 8%), покупку смартфонов (5% против 9%), ремонт авто (4% против 6%). Это может объясняться непредвиденностью расходов как из-за поломок авто, так и из-за износа или утраты мобильного телефона. Увеличение расходов на образование, вероятно, объясняется началом нового учебного года осенью", — отмечается в релизе.

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Меньше запланированных оказались расходы россиян на отдых (11% респондентов против планировавших их 14%), ремонт квартир и домов (9% вместо 10%), покупку мебели (7% вместо 9%) и квартир (2% вместо 4%).

Планы на будущее

"Ромир" указывает, что россияне традиционно говорят об отсутствии планов на крупные покупки в ближайшие полгода, либо говорят о снижении своих потребительских аппетитов. Согласно декабрьскому исследованию, 42% россиян не собираются делать крупных покупок в ближайшее время (в апреле 2017 года — 38%).

Четверть респондентов (26%) планируют в ближайшие полгода покупать одежду и обувь, 14% — оплачивать медицинские услуги. Крупные траты на отдых и путешествия планируют 9% россиян, на покупку бытовой техники и электроники — 8%.

Герб РФ на монете. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В свою очередь 7% респондентов планируют провести ремонт жилья, по 5% — приобрести смартфон или мебель, 4% — отремонтировать авто, столько же — потратиться на развлечения. Доля россиян, которые будут оплачивать образовательные услуги (8%), приобретать автомобили (4%) и квартиры (2%) может остаться неизменной в течение следующего полугодия.

"В ближайшие полгода заявлений о планах по существенной экономии зафиксировано не было. То есть россияне постепенно возвращаются к нормальному, докризисному стилю потребления, в том числе и в вопросе крупных покупок", — заключает холдинг.

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