Исследование показало, что покупали россияне во второй половине 2017 года

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Больше трети россиян не планируют серьезных расходов в ближайшие полгода, однако нельзя сказать, что граждане живут в режиме суровой экономии: в 2017 году россияне продолжали совершать крупные покупки, а кто-то смог позволить себе траты, которых не планировал, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Существенных изменений по статьям крупных расходов за полгода, прошедшие с момента последнего аналогичного опроса, не произошло. В основном колебания по разным вариантам ответов не превышали или были близки к размеру статистической погрешности. Единственное исключение составили покупки бытовой техники и электроники", — говорится в исследовании.
Так, если в апреле 2017 года о крупных покупках бытовой техники говорил каждый пятый опрошенный (21%) — рекордный показатель за все годы наблюдений, — то к декабрю доля подобных ответов сократилась вдвое (до 11%). Одновременно пошел на убыль и "ремонтный бум", который наблюдался в начале прошлого года.
Выполнить и перевыполнить план по покупкам
С другой стороны, немного — до 30% с 27% — увеличилась доля россиян, купивших одежду и обувь. "Не исключено, что необходимость дорогостоящих покупок этой категории товаров связана с наступлением осенне-зимнего сезона", — отмечает холдинг. Доля россиян, потратившихся на медицинские услуги, почти не изменилась — 15% против 16% в апреле.
Доля граждан РФ, оплативших туристические поездки в предыдущие полгода, в декабре также слегка выросла — до 11% с 10%. "Неизменными или почти неизменными остались доли россиян, потративших существенные средства на развлечения и занятия спортом (6%), оплату образовательных услуг (8%), покупку смартфонов (9%), мебель (7%), ремонтировавших автомобили (6%)", — указывается в исследовании.
В то же время, как показал декабрьский опрос, россияне позволили себе больше крупных покупок по большинству статей, чем планировали полгода назад. Например, если существенные траты на медицинские нужды планировали 11% респондентов, то совершить их смогли 15% россиян.
"Были "перевыполнены" планы по расходам на развлечения (4% против 6%), образование (5% против 8%), покупку смартфонов (5% против 9%), ремонт авто (4% против 6%). Это может объясняться непредвиденностью расходов как из-за поломок авто, так и из-за износа или утраты мобильного телефона. Увеличение расходов на образование, вероятно, объясняется началом нового учебного года осенью", — отмечается в релизе.
Планы на будущее
"Ромир" указывает, что россияне традиционно говорят об отсутствии планов на крупные покупки в ближайшие полгода, либо говорят о снижении своих потребительских аппетитов. Согласно декабрьскому исследованию, 42% россиян не собираются делать крупных покупок в ближайшее время (в апреле 2017 года — 38%).
Четверть респондентов (26%) планируют в ближайшие полгода покупать одежду и обувь, 14% — оплачивать медицинские услуги. Крупные траты на отдых и путешествия планируют 9% россиян, на покупку бытовой техники и электроники — 8%.
"В ближайшие полгода заявлений о планах по существенной экономии зафиксировано не было. То есть россияне постепенно возвращаются к нормальному, докризисному стилю потребления, в том числе и в вопросе крупных покупок", — заключает холдинг.