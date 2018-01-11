Эксперт рассказал, как сократить бедность в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Развитие механизмов перераспределения, поддержка детей из малоимущих семей, а также создание стимулов для организации производств в малых городах могли бы помочь сократить бедность в России, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.
"Большая часть малоимущего населения (почти 70%) — это сельские жители и население малых городов, причем за последние десять лет именно доля последних существенно выросла. На 30% это дети, 20% — молодежь, 40% — зрелые люди в работоспособном возрасте. Мужчин и женщин примерно поровну. Из взрослых малоимущих 85% имеют работу", — сказал Куликов РИА Новости.
По его словам, такая статистика позволяет сделать вывод, что ключевая группа, на которую должны быть направлены усилия, — это домохозяйства с детьми вне крупных городов.
По данным Росстата, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам девяти месяцев 2017 года составила 20,3 миллиона человек, или 13,8% от общего числа жителей страны. Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявлял ранее, что рост уровня бедности становится главным вызовом для России.
Актуальные меры
Куликов полагает, что в краткосрочном периоде, эффект может дать в основном развитие механизмов перераспределения. "В целом, они и так применяются, это материнский капитал, материальные и денежные пособия, льготы — вопрос в том, достаточен ли объем и эффективно ли распределение с точки зрения нуждаемости", — рассуждает эксперт.
В долгосрочном периоде, отмечает Куликов, более важным представляется будущее детей из малоимущих семей: они не должны попасть в так называемую "ловушку бедности". Бедность не должна стать причиной более низкой доступности для них базового образования и поддержки здоровья, считает он.
"В противном случае, в результате малого достатка их родителей, уже они сами будут иметь существенно меньшую возможность найти хорошо оплачиваемую работу и зарабатывать больше прожиточного минимума", — подчеркнул собеседник агентства.