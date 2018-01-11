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Экономика

Эксперт рассказал, как сократить бедность в России

03:3511.01.2018
(обновлено: 05:46 11.01.2018)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкМонеты России. Архивное фотоМонеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Развитие механизмов перераспределения, поддержка детей из малоимущих семей, а также создание стимулов для организации производств в малых городах могли бы помочь сократить бедность в России, полагает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Владимир Путин в конце декабря заявил, что опираясь на рост экономики, надо таргетировать бедность, как это было с инфляцией. Глава Минтруда Максим Топилин позднее говорил, что уровень бедности в России необходимо снизить до 7-8%, этого возможно достичь в течение 6-7 лет.

"Большая часть малоимущего населения (почти 70%) — это сельские жители и население малых городов, причем за последние десять лет именно доля последних существенно выросла. На 30% это дети, 20% — молодежь, 40% — зрелые люди в работоспособном возрасте. Мужчин и женщин примерно поровну. Из взрослых малоимущих 85% имеют работу", — сказал Куликов РИА Новости.

По его словам, такая статистика позволяет сделать вывод, что ключевая группа, на которую должны быть направлены усилия, — это домохозяйства с детьми вне крупных городов.

По данным Росстата, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума по итогам девяти месяцев 2017 года составила 20,3 миллиона человек, или 13,8% от общего числа жителей страны. Глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин заявлял ранее, что рост уровня бедности становится главным вызовом для России.

Владимир Путин на XVII съезде Всероссийской политической партии Единая Россия. 23 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В то же время Всемирный банк в своем прогнозе в ноябре ожидал снижения уровня бедности в России в 2017 году до 12,9% и его дальнейшего сокращения в 2018-2019 годах на фоне продолжения роста доходов и потребления.

Актуальные меры

Куликов полагает, что в краткосрочном периоде, эффект может дать в основном развитие механизмов перераспределения. "В целом, они и так применяются, это материнский капитал, материальные и денежные пособия, льготы — вопрос в том, достаточен ли объем и эффективно ли распределение с точки зрения нуждаемости", — рассуждает эксперт.

Российский рубль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Если говорить о расширении объема (поддержки — ред.), то здесь придется пересматривать приоритеты госрасходов, потому что при консолидации бюджетов какие-то расходы придется в результате сокращать", — продолжает он.

В долгосрочном периоде, отмечает Куликов, более важным представляется будущее детей из малоимущих семей: они не должны попасть в так называемую "ловушку бедности". Бедность не должна стать причиной более низкой доступности для них базового образования и поддержки здоровья, считает он.

"В противном случае, в результате малого достатка их родителей, уже они сами будут иметь существенно меньшую возможность найти хорошо оплачиваемую работу и зарабатывать больше прожиточного минимума", — подчеркнул собеседник агентства.

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Менее прямое влияние, но потенциально более эффективное, дает создание дополнительных стимулов для организации больших и средних производств в малых городах. Это повышает эффективную занятость и в конечном итоге, оплату труда. Стимулы могут создаваться налоговой системой, либо развитием транспортной инфраструктуры. Другой путь — облегчение мобильности для выравнивания межрегиональных профицитов/дефицитов рабочей силы", — заключил Куликов.

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