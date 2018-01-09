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Экономика

Натуральное свинство: чем грозит России иск Евросоюза в ВТО

20:1309.01.2018
(обновлено: 20:14 09.01.2018)
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© Fotolia / janecatСвиньиСвиньи
© Fotolia / janecat

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Спор ЕС и России во Всемирной торговой организации вокруг "свиного эмбарго" длился более трех лет. В декабре 2017-го Москва сняла запрет на ввоз живых свиней из ЕС, введенный в 2014 году: ВТО признала его неправомерным. Но точку в этом вопросе, похоже, ставить рано. Теперь Евросоюз потребовал от регулятора мировой торговли наказать Москву. Как подсчитали в Брюсселе, за каждый год, что европейских свиней не ввозили в Россию, нужно заплатить порядка 1,4 миллиарда евро.

Свиные туши. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Источник: ЕС "примет меры", если спор по свинине не разрешат в рамках ВТО

Теперь с этими претензиями будет разбираться арбитражный суд ВТО. Москва уже назвала иск "беспределом", но заявила: возможность выхода из ВТО не рассматривается. Чем в итоге может закончиться скандал, каковы шансы ЕС одержать победу в споре с Россией и нужна ли вообще европейская свинина российскому рынку — в материале РИА Новости.

Свиньи, но не свинина

В январе 2014 года Россия ограничила ввоз живых свиней и свинины из Евросоюза из-за вспышек АЧС, в частности в Литве и Польше. Запрет больно ударил по европейским фермерам, которые и так страдали от российских контрсанкций. Брюссель обжаловал запрет, и 6 декабря 2017 года его отменили.

"Мы сняли все ветеринарно-санитарные ограничения, заключаются первые контракты, а с начала года уже пойдут поставки живых чистопородных свиней из Европы", — рассказал РИА Новости гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.

Рынок приоткрыли лишь для живых свиней. А вот свинина в августе 2014 года оказалась уже под другим запретом: ее включили в список запрещенных к ввозу продуктов, она попала под российское продовольственное эмбарго.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкКусочки свинины в упаковке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кусочки свинины в упаковке

Всего за время его действия европейские фермеры потеряли порядка 20 миллиардов евро. Особенно пострадали животноводы из Дании, Германии и Нидерландов. Для России же эта мера стала импульсом к развитию собственных мясных предприятий.

В отрасли подтверждают: объем производства свинины растет на 4,5-5% в год, а цены на нее сейчас ниже, чем в 2015 году и во второй половине 2014-го.

При этом Россия нуждается в чистопородных живых свиньях. В ближайшие три-четыре года отрасль планирует ввести в строй мощности для производства около миллиона тонн свиней в живом весе. Поэтому ей необходим импортный племенной материал, пояснили в Национальной мясной Ассоциации. С этой точки зрения частичное открытие рынка вполне оправдано.

Нет четких аргументов

Компенсация, на которую рассчитывает Евросоюз, высчитывается из общей стоимости поставок свинины в Россию в 2013 году. При этом речь не идет о выплатах из бюджета. Возможное возмещение может выразиться, например, в повышении импортных пошлин на российские товары или в ограничении на их ввоз из России.

© AFP 2017 / Belga/Thierry RogeФермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2017 / Belga/Thierry Roge
Фермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, Бельгия

Москва уже заявила, что выход из ВТО не рассматривается, поскольку это чревато большими потерями. Но претензии ЕС будут обязательно оспорены — для этого Россия намерена созвать новую панель арбитров в ВТО. Получится ли у Евросоюза возместить так называемый ущерб?

Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО

По мнению Ковалева, вряд ли. "В этом споре у них нет четких аргументов. Они просто заявили, что, по их мнению, Россия не исполнила решение суда. Но у нас есть железные аргументы, что запрет снят, а все документы в порядке", — отмечает гендиректор Национального союза свиноводов.

Как заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков, Россия еще в декабре продемонстрировала ВТО и ЕС, что выполнила все решения и сняла запрет на импорт свинины из-за АЧС. Ограничения остались только в части продэмбарго. Ковалев указывает на то, что "все эти политические санкции — это отдельно от мировой торговли, и ВТО обычно ими не занимается".

В политическую плоскость

Впрочем, риск перехода этого спора в политическую плоскость (именно в рамках ВТО) все же есть, отмечает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

© AP Photo / Virginia MayoСвиньи во время демонстрации фермеров возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Свиньи во время демонстрации фермеров возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Рынок продовольствия в Европе перенасыщен. Продуктовое эмбарго в данном случае — огромная проблема, а потому европейцы стучатся в различные двери, чтобы любыми путями пролезть на российский рынок. ВТО — одна из таких дверей.

Во-первых, по своей идеологии организация выступает за свободную торговлю, и, разумеется, против любых санкционных методов. А во-вторых, ВТО — западная структура и с большой долей вероятности будет подыгрывать Брюсселю. Другое дело, что ее возможности здесь сильно ограничены.

Если же суд начнет заниматься политикой, одними контрсанкциями здесь не обойтись: придется обсуждать и пересматривать и европейские ограничения, говорит эксперт. "А это уже будет как в анекдоте: Микола, пошли москалей бить! А если они нас? А нас-то за шо?" — заключает Журавлев.  

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Экономика
Комментарии
12 пользователей оставили 16 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
arianlex
В первую очередь СШП и ЕС должны заплатить триллионы долларов и евро России за незаконные санкции!
Но не своими бумажками, а товарами и технологиями!
А уже потом будем разговаривать с вашим ВТО насчёт свиней и всего остального!
А ещё подумаем в будущем лишить вас наших ресурсов!
20:29
09.01.2018
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Olejeron
Один наш профессор экономики сказал,что,как это не парадоксально,но членство России в ВТО,это одно большое разочарование и убытки. Почему не слушаем представителя экономики???
21:32
09.01.2018
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