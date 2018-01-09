ВТБ Капитал возглавил рэнкинги Dealogic 2017 г на рынках капитала и в M&A

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Инвестбанк ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ), возглавил рэнкинги аналитической компании Dealogic на рынках долгового и акционерного капитала, а также в сегменте M&A по итогам 2017 года, сообщает пресс-служба банка.

"Закрыв 24 сделки общим объемом 6,8 миллиарда долларов, инвестбанк стал абсолютным лидером на международном DCM-рынке по России с долей в 25%. Кроме того, ВТБ Капитал занял 18,1% рынка долгового капитала в СНГ, где в течение года осуществил 26 сделок объемом 7,2 миллиарда долларов. На локальном DCM-рынке инвестбанк организовал наибольшее количество транзакций по сравнению с другими игроками. По итогам года ВТБ Капитал закрыл 68 транзакций в этом сегменте общим объемом 5,9 миллиарда долларов и занял 25,5% рынка. ВТБ Капитал также стал лидером на DCM-рынке стран Центральной и Восточной Европы, где закрыл 94 сделки общим объемом 13 миллиардов долларов, таким образом рыночная доля инвестбанка составила 11,2%", — говорится в сообщении.

По данным Dealogic за 2017 год ВТБ Капитал также лидирует среди организаторов сделок на рынках акционерного капитала в России и СНГ: на рынке РФ его доля составила 16,3%, было организовано 9 сделок общим объемом 1,2 миллиарда долларов, а в странах СНГ банк занял 15,9% рынка, организовав 9 сделок объемом 1,2 миллиардов долларов.

По итогам 2017 года ВТБ Капитал возглавил рейтинги в категориях "Консультант по осуществленным M&A-сделкам" в России (рыночная доля 55,9%, 12 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов), в странах СНГ (доля рынка 52,8%, 12 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов) и в странах Центральной и Восточной Европы (рыночная доля 21,6%, 13 сделок общим объемом 18,7 миллиарда долларов).

"Прошедший год стал очень успешным для развивающихся рынков. Активность на российском рынке акционерного капитала возросла примерно на 80%, а на рынке долгового капитала примерно на треть по сравнению с 2016 годом. Нам удалось воспользоваться преимуществами растущего рынка и организовать целый ряд крупных сделок для наших клиентов в России, СНГ и Центральной и Восточной Европе", приводится в пресс-релизе комментарий главы департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках ВТБ Капитал Риккардо Орчела.