Переводы мигрантов из России в Киргизию выросли на 460 миллионов долларов

БИШКЕК, 9 янв — РИА Новости. Денежные переводы трудовых мигрантов из-за рубежа в Киргизию за десять месяцев текущего года составили 2 миллиарда 288 миллионов долларов. При этом 90 процентов переводов приходится на Россию. Об этом Sputnik Кыргызстан сообщили в Национальном банке республики.

В январе-октябре прошлого года общая сумма перечислений превысила 1 миллиард 834,63 миллиона долларов. Таким образом, к настоящему времени их объем увеличился почти на 502 миллиона.

Из России мигранты перевели 2 миллиарда 244,66 миллиона долларов (за аналогичный период прошлого года — 1 миллиард 786,15 миллиона).

Остальные средства — из Казахстана и дальнего зарубежья.

По различным данным, за границей трудится от полумиллиона до миллиона граждан Киргизии, более 80 процентов — в России. Их переводы составляют примерно треть национального ВВП.

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