МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Основной причиной для пересмотра потребительской корзины является изменение питания населения России, которое произошло за последние пять лет: население выбирает более дорогие продукты и предпочитает молоко, овощи и фрукты, заявил РИА Новости руководитель научного направления Оптимальное питание ФГБУН ФИЦ Питания и биотехнологий (ранее НИИ питания РАМН) Александр Батурин.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил в интервью "Российской газете", что необходимо пересмотреть потребительскую корзину, прежде всего, улучшить качественный состав набора продуктов питания. По его словам, в действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, мало мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов.

"Корзину нужно пересматривать, при этом продуктовая ее часть тоже должна поменяться, она должна учесть произошедшие изменения в питании населения России, которые произошли за последние пять-шесть лет. Сейчас снижается потребление хлеба, потребление картофеля, возрастает потребление молока, овощей, фруктов. Хлеб и картофель более дешевые, а сейчас население выбирает более дорогие продукты. Это должно найти отражение в новой корзине", — сказал Батурин.

При этом он напомнил, что главный медицинский принцип корзины — "полное удовлетворение потребностей соответствующих групп населения в пищевых веществах и энергии".

По словам эксперта, по белкам, жирам, углеводам, энергии, большинству витаминов и минералов действующая корзина не отстает от физиологических потребностей. При этом, если посмотреть динамику изменения корзины, то она менялась параллельно с изменением структуры питания населения, отметил он. Все существующие ранее корзины соответствовали нормам по необходимым веществам, сказал эксперт.

"Все продукты имеют свой химический состав и содержат при этом компоненты, которые взаимозаменяемы. Животный белок мы можем получить из мяса, из птицы, из рыбы, из яиц или из молока, при этом белок будет во всех продуктах одинаковым", — сказал он.