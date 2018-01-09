МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Основной причиной для пересмотра потребительской корзины является изменение питания населения России, которое произошло за последние пять лет: население выбирает более дорогие продукты и предпочитает молоко, овощи и фрукты, заявил РИА Новости руководитель научного направления Оптимальное питание ФГБУН ФИЦ Питания и биотехнологий (ранее НИИ питания РАМН) Александр Батурин.
"Корзину нужно пересматривать, при этом продуктовая ее часть тоже должна поменяться, она должна учесть произошедшие изменения в питании населения России, которые произошли за последние пять-шесть лет. Сейчас снижается потребление хлеба, потребление картофеля, возрастает потребление молока, овощей, фруктов. Хлеб и картофель более дешевые, а сейчас население выбирает более дорогие продукты. Это должно найти отражение в новой корзине", — сказал Батурин.
При этом он напомнил, что главный медицинский принцип корзины — "полное удовлетворение потребностей соответствующих групп населения в пищевых веществах и энергии".
"Все продукты имеют свой химический состав и содержат при этом компоненты, которые взаимозаменяемы. Животный белок мы можем получить из мяса, из птицы, из рыбы, из яиц или из молока, при этом белок будет во всех продуктах одинаковым", — сказал он.