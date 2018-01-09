Ripple продолжает дешеветь, биткоин закрепился на уровне $15 тысяч

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Цена криптовалюты Ripple продолжает падать вторую торговую сессию подряд после значительного роста, стоимость биткоина остается у отметки 15 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09.43 мск Ripple дешевел на 14,85%, до 2,41 доллара, биткоин — на 3,51%, до 15,46 тысячи долларов. На бирже Bitfinex цена биткоина снижалась на 6,2%, до 14,89 тысячи долларов, на GDAX — на 5,4%, до 15 тысяч долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,1%, до 15,28 тысячи долларов.

Ripple, который около месяца назад стоил всего 0,2 доллара, дорожал до максимальной отметки примерно в 3,8 доллара несколькими днями ранее. Криптовалюта начала привлекать внимание институциональных инвесторов, что привело к ее удорожанию. "Причина такого роста Ripple в том, что это "пузырь". Тестирование криптовалют банками не имеет смысла. Вся идея криптовалют состоит в том, что вам не нужны банки", — приводит телеканал CNBC слова главы ShapeShift Эрика Вурхиза (Erik Voorhees).

Другие популярные криптовалюты также торгуются в минусе. Ethereum дешевеет на 1,74%, до 1,2 тысячи долларов, Bitcoin Cash — на 5,1%, до 2,47 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 746,7 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 34% всего рынка криптовалют, Ethereum — 15%, Ripple —12%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж. Coindesk — медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.