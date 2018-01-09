МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

"Мы на 100 процентов придерживаемся решений, принятых на европейском уровне. Франция — одна из ключевых стран ЕС, и мы даже под вопрос это решение не ставим. Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества", — заявил министр в интервью газете "Ведомости".

В этой связи он вспомнил, что Россия в прошлом уже снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на французскую продукцию, например на картофель. "Это имело положительный эффект", — подчеркнул Ле Мэр.

Он также прокомментировал российскую политику импортозамещения. "Импортозамещение может быть ответом на санкции, но, лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого", — посоветовал министр.

В августе 2014 года Москва запретила импорт некоторых видов продовольственных товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет, в частности, попали мясо, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Позднее ответные меры России коснулись еще ряда стран, включая Украину, Лихтенштейн и Черногорию.