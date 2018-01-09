Нефть дорожает на данных по запасам в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают подниматься во вторник утром, инвесторы ожидают выхода статистики по запасам нефти в США по итогам прошлой недели, при этом трейдеры продолжают оценивать данные по динамике буровых установок в стране, свидетельствуют данные торгов.
В среду инвесторы ожидают данные от Американского института нефти (API) и минэнерго страны по динамике запасов "черного золота" в США по итогам прошлой недели. Аналитики ожидают, что показатель опустился на 4,1 миллиона баррелей, до 420,4 миллиона баррелей.
При этом в годовом выражении число буровых увеличилось на 259 штук, или на 38,9%. Добыча нефти США при этом продолжает расти и может вскоре превысить 10 миллионов баррелей в день, отмечает агентство Рейтер. На конец декабря, по данным минэнерго, добыча нефти в США составляла 9,782 миллиона баррелей в сутки.