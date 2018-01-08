Эксперт: членство России в ВТО приносит только вред

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Членство России во Всемирной торговой организации не дает ничего, кроме вреда, заявил в беседе с RT вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, председатель комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, профессор РУДН Аслан Абашидзе.

Ранее ВТО передала в арбитраж требование Еврокомиссии о взыскании с России порядка 1,4 миллиарда евро ежегодно из-за ограничений на импорт свинины, после чего в Совете Федерации заявили о возможности выхода из ВТО при удовлетворении иска.

"Это парадокс, но я считаю, что большая надежда, которая строилась со вступлением России в ВТО, не оправдалась и наше членство ничего кроме вреда не даёт. Перед нами настоящая торговая война. Честной конкуренции нет", — заявил Абашидзе.

По словам эксперта, России необходимо выстраивать торговые взаимоотношения на основе двусторонних соглашений с другими странами.

"Если Евросоюз хочет сотрудничать с Россией, он должен подписать с нами большое соглашение, в том числе по торговле. Почему ЕС не двигается в этом направлении, а обращается именно в ВТО? Данный механизм отражает нечто иное, как ЕС продолжает быть фаворитом США и в поддержку им вредит России", — заключил Абашидзе.