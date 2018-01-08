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Экономика

В МЭР опровергли возможность выхода из ВТО из-за требований ЕС по свинине

12:5508.01.2018
(обновлено: 13:38 08.01.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве. архивное фотоЗдание Минэкономразвития в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за требований Евросоюза по свинине, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Российская Федерация в WTO. Архивное фото
© Фото : аккаунт WTO на Facebook
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Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 миллиарда евро в год, что, по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции.

На заседании Органа ВТО по разрешению споров (ОРС) представители РФ выразили свое несогласие с позицией ЕС, и данный запрос теперь будет рассматриваться арбитражом. Первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников в воскресенье заявил РИА Новости, что Россия может выйти из ВТО, если требования Евросоюза по свинине будут удовлетворены.

Как поясняют в МЭР, в запросе ЕС не идет речи о каких-либо штрафных санкциях или компенсации уже понесенных истцом потерь. Истец может получить право только на приостановление своих уступок. Это означает, что истец получает право на неисполнение в отношении ответчика своих обязательств по соглашению ВТО.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

По мнению МЭР РФ, данный запрос ЕС в связи с якобы не исполненным Россией решением ОРС является необоснованным. "РФ полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС 5 декабря 2017 года. Россельхознадзор разрешил импорт на территорию России живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства с территории ЕС, за исключением административных территорий отдельных стран-членов ЕС, где были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС)", — отмечают в министерстве.

Также Россельхознадзор разрешил импорт термообработанной продукции с территории ЕС при условии выполнения требований, установленных Международным эпизоотическим бюро. "Таким образом, у ЕС нет оснований говорить о невыполнении Россией решений ОРС", — заявляют в министерстве.

Свиные туши. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В ГД назвали необоснованными претензии ЕС к России из-за импорта свинины
В соответствии с практикой и процедурами ВТО Россия будет участвовать в арбитраже по оценке адекватности запроса ЕС, а также инициирует третейское разбирательство, направленное на установление факта выполнения Россией всех пунктов решения ОРС, отмечается в сообщении. "С учетом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается", — заключают в министерстве.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В начале декабря 2017 года МЭР РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.

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Экономика
Комментарии
14 пользователей оставили 14 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
vovan buyvolov
Орешкин достойный продолжатель дела Улюкаева.
13:12
08.01.2018
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polyanskyae
МЭР вообще ничего не рассматривает.. Судя по отсутствию реформ. И реализации нацпроектов - за безумные деньги..
13:06
08.01.2018
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