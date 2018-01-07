МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Претензии Евросоюза к России, связанные с ограничением импорта свинины, являются абсолютно необоснованными, заявил РИА Новости депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета по международным делам Антон Морозов.

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источник в Еврокомиссии, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

"Абсолютно необоснованные претензии. Мы полностью, насколько мне известно, обеспечиваем себя свининой, поэтому нам эта европейская продукция просто-напросто не нужна. Они немного опоздали. За тот период, пока были санкции, мы нарастили производство мяса, так что нам эта гадость из Европы больше не нужна", — сказал парламентарий.

По его словам, это "очередной политизированный процесс", который является продолжением политического давления на Россию. "Но мы, надеюсь, на это не поддадимся", — подчеркнул Морозов.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В Евросоюзе этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.