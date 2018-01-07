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Экономика

В ГД назвали необоснованными претензии ЕС к России из-за импорта свинины

17:5307.01.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСвиные туши. Архивное фотоСвиные туши. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Претензии Евросоюза к России, связанные с ограничением импорта свинины, являются абсолютно необоснованными, заявил РИА Новости депутат Госдумы от фракции ЛДПР, член комитета по международным делам Антон Морозов.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины

Ранее издание Politico сообщило со ссылкой на источник в Еврокомиссии, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины, ВТО уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя. Отмечается, что требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

"Абсолютно необоснованные претензии. Мы полностью, насколько мне известно, обеспечиваем себя свининой, поэтому нам эта европейская продукция просто-напросто не нужна. Они немного опоздали. За тот период, пока были санкции, мы нарастили производство мяса, так что нам эта гадость из Европы больше не нужна", — сказал парламентарий.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Совфеде допустили выход из ВТО в случае удовлетворения иска Евросоюза

По его словам, это "очередной политизированный процесс", который является продолжением политического давления на Россию. "Но мы, надеюсь, на это не поддадимся", — подчеркнул Морозов.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В Евросоюзе этот запрет назвали непропорциональным и направили запрос в ВТО с просьбой сформировать экспертную группу по урегулированию спора по поводу введенного Россией запрета на ввоз продукции свиноводства из стран ЕС. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.

Антироссийские санкции и международная торговля
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