В Совфеде назвали "беспределом" иск ЕС из-за запрета импорта свинины

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал беспределом требование Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

По данным газеты Politico, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя.

"Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел. На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?" — заявил Джабаров RT.

По его словам, претензии ВТО ставят под вопрос необходимость участия России в этой организации, поскольку это не дает стране ничего, кроме проблем и "полной незащищенности от санкционной политики".

Он отметил, что, даже в том случае, если суд признает законными требования Брюсселя, Россия должна отказаться от их исполнения.

"Если суд признает этот иск законным, на мой взгляд, он действует незаконно. Это решение суда не может быть исполнено в ущерб российской экономике", — пояснил Джабаров.

Россия ввела запрет на импорт свинины в 2014 году после того, как в Польше и Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Позже свинина была включена в продэмбарго, введенное Россией в ответ на западные санкции.