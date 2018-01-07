Юрист прокомментировал иск ЕС к России о компенсации за эмбарго свинины

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Если арбитраж ВТО примет решение взыскать с России компенсацию за ограничение ввоза свинины из ЕС, а Москва, в свою очередь, решит подать встречный иск, то она будет иметь стопроцентное право на возмещение всех убытков. Об этом RT заявил член Международного союза юристов Валерий Ванин.

Он пояснил, что российская экономика в значительно большем размере понесла ущерб от введения санкций.

"Иск Москвы будет значительно выше, и этот случай будет иметь прецедентное значение", — сказал Ванин.

Ранее издание Politico сообщило, что Европейский союз собирается взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины. Требование Брюсселя уже направлено в Арбитражный суд.

Требуемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов.

Как объяснил изданию один из представителей Евросоюза, арбитражу предстоит решить, справедлив ли иск, и в случае положительного решения определить, какие меры принять в отношении России.

По данным источников Politico, это дело получило ход благодаря содействию Всемирной торговой организации. В 2016 году ВТО постановила, что Россия ввела неправомерный запрет на импорт свинины из ЕС. Эти санкции нанесли удар по фермерским хозяйствам Германии, Дании и Нидерландов.

В статье отмечается, что продуктовые санкции позволили России нарастить производство мяса, так как исчезли иностранные компании. Руководство ЕС же начинает активно оспаривать законность "политически мотивированных" ограничительных мер.

В 2013 году в Польше и Литве зафиксировали африканскую чуму свиней. Годом позже Москва ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза.

В том же году свинину включили в список запрещенных к ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго. Его ввели в ответ на секторальные санкции Евросоюза, которые Брюссель установил из-за ситуации на Украине.

Осенью 2017 года Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Как отмечал вице-премьер Аркадий Дворкович, таким образом Москва закрыла "серые" каналы поставок, которые использовались для ввоза одних товаров под видом других и наносили ущерб отечественным производителям.

Российские власти не раз заявляли, что Москва продолжит отвечать зеркальными мерами на все санкции. Поэтому европейская свинина может в полном объеме вернуться на российские прилавки только в том случае, если Брюссель отменит ограничительные меры.