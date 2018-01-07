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Экономика

Патриарх Кирилл отметил опасность отказа от наличности

11:3507.01.2018
(обновлено: 12:34 07.01.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЖенщина получает наличные деньги из банкомата. Архивное фотоЖенщина получает наличные деньги из банкомата. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Отказ от наличных денег и переход к оплате банковскими картами может "тотально ограничить человеческую свободу", заявил патриарх Кирилл в интервью телеканалу "Россия".

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По его словам, Русская православная церковь, очень обеспокоена этим вопросом.

"Это (переход на безналичный расчет. — Прим. ред.) обеспечит прозрачность, контроль, ну, и все те аргументы, с которыми многие хорошо знакомы. И все это так. А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?", — задался он вопросом.

Предстоятель привел пример "одной из европейских стран", где людям, желающим получить гражданство или вид на жительство, предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни государства, его обычаях и законах. В этом видеоролике, заверил он, очень ярко, "в красках" представлена тема ЛГБТ.

Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Ольга Скоробогатова. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"По просмотру этого ролика задается вопрос: вы со всем этим согласны? Если человек говорит, да, я согласен, я принимаю, это для меня все нормально, он проходит отсев. И он станет либо гражданином, либо получит вид на жительство. А, если нет, то не получит. А, если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос", — подчеркивает патриарх.

Вместе с тем, патриарх не сомневается, что внедрение цифровых технологий обеспечит "большую эффективность процесса принятия решений", что, по его словам, хорошо.

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Экономика
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Зотов
Конечно. Придётся в церквях вместо ящиков ставить терминалы. И сразу станет виден весь денежный поток.
12:09
07.01.2018
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Костя Сапрыкин
Конечно Кирьян обеспокоен. В церквях придется терминалы ставить - а это доп.расходы+процент банкам.
11:50
07.01.2018
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