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Экономика

ЕС требует от России 1,4 млрд евро в год за запрет ввоза свинины‍

10:5907.01.2018
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПроизводство колбасы на мясокомбинате. Архивное фотоПроизводство колбасы на мясокомбинате. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Европейский союз, как стало известно Politico, намерен из-за ограничения импорта свинины взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год, Всемирная торговая организация (ВТО) уже направила в арбитражный суд требование Брюсселя.

Как объяснил изданию один из представителей Евросоюза, арбитражный процесс решит, справедлив ли иск. После этого, в случае положительного решения, суд определит, какие меры принять в отношении России.

Свиньи
© Fotolia / janecat
Везут по-свинcки: Россия ударила по серым поставкам расширением эмбарго
Требуемая Брюсселем компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Планируется, что размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

Битва зеркальных санкций

В статье говорится, что руководство Евросоюза усиливает давление на Россию "в битве зеркальных санкций". Как утверждают источники издания, дело о финансовом взыскании с Москвы получило ход благодаря содействию ВТО.

Организация в 2016 году постановила, что Россия ввела "неправомерный" запрет на импорт свинины из ЕС. Эти меры, как считают в ВТО, нанесли удар по фермерским хозяйствам Германии, Дании и Нидерландов.

Пшеница собранная на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Три года продэмбарго: плюсы, минусы, достижения и перспективы
Автор статьи считает, что "санкции стали для России возможностью нарастить производство мяса после того, как конкуренция с иностранными компаниями на рынке исчезла". Брюссель же своими действиями "начинает активно оспаривать законность политически мотивированных продуктовых санкций против ЕС".

Торговый дипломат союза, работающий в Швейцарии считает, что тема эмбарго будет активно обсуждаться, и поэтому "это будет интересный год дискуссий для Женевы".

Запрет на ввоз европейской свинины

Все началось в 2014 году, когда Москва ввела запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза. Поводом стала зафиксированная годом ранее в Польше и Литве африканская чума свиней.

Кроме того, в том же году свинину включили в список запрещенных ко ввозу продуктов в рамках продовольственного эмбарго. Его ввели в ответ на секторальные санкции Евросоюза, которые Брюссель установил из-за ситуации на Украине.

Мясные туши в холодильной камере. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В правительстве объяснили расширение списка продэмбарго
В 2016 года ВТО решила, что российское эмбарго идет вразрез с Соглашением по применению санитарных и фитосанитарных мер организации. Апелляцию России отклонили.

Осенью 2017 года Россия расширила список продуктового эмбарго и запретила ввоз живых свиней и субпродуктов из ЕС, США, Канады и ряда других стран. Как отмечал вице-премьер Аркадий Дворкович, таким образом Москва закрыла "серые" каналы поставок, которые использовались для ввоза одних товаров под видом других и наносили ущерб отечественным производителям.

До введения запрета ввоза живых свиней из-за АЧС, их импорт из ЕС составлял в 2012 году – 227,6 тысячи голов на сумму 78,7 миллиона долларов, или 98% от общего их импорта, в 2013 году — 29,5 тысячи голов на сумму 23 миллиона долларов, или 36% от общего объема импорта.

Перспективы возвращения европейской свинины

Сотрудник во время производства мясных деликатесов. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Слишком жирно: Россия запретила ввоз свиней из Евросоюза
В Министерстве иностранных дел неоднократно отмечали, что на санкции Москва будет отвечать зеркальными мерами. Поэтому европейская свинина может в полном объеме вернуться на российские прилавки только в том случае, если Брюссель отменит ограничительные меры.

Впрочем, этот вопрос лежит не только лишь в политической плоскости. Эксперты считают, что России в дальнесрочной перспективе выгоднее производить собственную свинину, чем завозить ее из-за границы. В конце прошлого года доктор экономических наук, профессор Виктор Ефимов в эфире радио Sputnik отмечал, что защита национального рынка – это правильный шаг.

"Все, что перечислено в этом эмбарго,  может быть использовано по неосторожности, по антисанитарным причинам, а может и как средство в конкурентной борьбе. <…> Поэтому мне представляется, что принятые решения вполне адекватны, в том числе, и нашим принципам взаимодействия с ВТО. Поскольку там игра идет в одни ворота – против России", – сказал Ефимов.

Экономист особо подчеркнул, что при таких реалиях России "надо уметь защищаться, достаточно активно и жестко отстаивать свои собственные интересы".

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Экономика
Комментарии
56 пользователей оставили 62 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Юрченко
Замечательно! Им можно санкции против нас вводить, а нам ограничивать ввоз всякой заразы--нет! Надо выходить из ВТО, членство в этой организации несет России только убытки..
11:12
07.01.2018
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Владимир Кармазинов
ЕС требует халявы, и побольше!
11:09
07.01.2018
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