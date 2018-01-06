Проект нового здания аэровокзала в Пензе подготовят в первом квартале

САРАТОВ, 6 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Проект нового здания аэровокзала Пензы, в котором возникла потребность из-за роста пассажиропотока, будет готов в первом квартале текущего года, сообщил РИА Новости губернатор области Иван Белозерцев.

Ранее пресс-служба губернатора области сообщила, что проект реконструкции аэропорта Пензы был презентован министру транспорта РФ Максиму Соколову 21 ноября. Стоимость проекта предварительно оценивается примерно в 760 миллионов рублей.

"Я принял решение выделить денежные средства на разработку проектно-сметной документации для строительства нового здания аэровокзала, достаточного для того, чтобы расширить возможности воздушной гавани, чтобы долететь было комфортно, чтобы увеличить пропускную способность аэровокзала. Проектно-сметная документация в первом квартале текущего года будет готова", — сказал собеседник агентства.

Губернатор пояснил, что необходимость строительства еще одного здания аэровокзала связана с увеличением пассажиропотока. "У нас небольшой, компактный аэровокзал. Сейчас увеличилось количество рейсов, и в Москву аж шесть рейсов из Пензы, а два года назад было только два рейса — утром и вечером, заполняемость составляет 80-90%", — отметил Белозерцев.

По словам главы региона, источник финансирования будет определяться после прохождения проектом госэкспертизы. "Мы посмотрим, какова будет цена вопроса, и сможем пойти двумя путями: привлечь инвестора на строительство этого здания аэровокзала с передачей функций управления инвестору или построить за счет регионального бюджета и оставить все так, как есть (в управлении области)", — сказал он.

В настоящее время для обслуживания пассажирских перевозок используется первый этаж существующего здания аэровокзала постройки 1963 года. Аэропорт Пензы расположен на пересечении воздушных трасс Европа – Средний Восток, Европа – Юго-Восточная Азия, Урал – Украина – Южная Европа, Север – Юг Европейской части России. Аэродром класса "В" располагает одной взлетно-посадочной полосой с искусственным покрытием длиной 2,8 тысячи метров и шириной 45 метров. На регулярной основе выполняются полеты в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. В летний период действуют сезонные рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу.