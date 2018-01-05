Украина не выживет без российского газа, заявил сенатор

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украина не сможет обходиться без российского газа, заявление президента страны Петра Порошенко об энергетической независимости от России к реальной жизни отношения не имеет, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Порошенко ранее заявил, что благодаря решению стокгольмского арбитража, Украина обрела энергетическую независимость от России.

"Какая это победа. Украина без российского газа жить не может, она без него замерзнет", — сказал Калашников.

По словам сенатора, все эти крючкотворные процессы "к реальной жизни отношения не имеют". "Порошенко пытается выдать желаемое за действительное", — сказал политик.

Он также отметил, что, в отличие от Европы, Украина в настоящий момент не может перейти на сжиженный газ.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Текущие контракты на поставки и транзит газа между Украиной и РФ истекают в 2019 году. В конце 2017 года Порошенко заявлял, что Киев может возобновить закупки у РФ, если газ будет дешевый.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков стали контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. В конце декабря суд вынес окончательное решение по спору о поставках газа.

Суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров. Согласно сообщению "Газпрома", закупать газ в этих объемах Киев обязан начиная с 2018 года.