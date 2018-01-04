В МИД Белоруссии рассказали о процессе создания нефтегазового рынка ЕАЭС

МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не согласовали лишь единичные, но, тем не менее, принципиальные положения программ формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИДа страны в 2017 году, опубликованном в четверг на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"В 2017 году белорусской стороной предприняты интенсивные усилия по согласованию программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и программы формирования общего рынка газа ЕАЭС. По состоянию на декабрь 2017 год несогласованными остались единичные положения, носящие, тем не менее, принципиальный характер", — отмечается в документе.

Там также говорится, что достигнута договоренность вернуться к обсуждению этих вопросов в начале 2018 года, при этом подчеркивается, что "2017 год в целом был для евразийской экономической интеграции заметно более успешным, чем 2016 год".

В МИД отметили, что "у партнеров по союзу нашел поддержку подход Белоруссии по устранению внутренних барьеров во взаимной торговле путем создания дорожных карт, которые будут формироваться на двухлетний период и включать наиболее чувствительные ограничения". На заседании межправсовета 25 октября утверждена дорожная карта устранений изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы.

Также отмечается вступление в силу 1 января таможенного кодекса ЕАЭС. Он называется "прогрессивным документом, учитывающим современные нормы международной практики", который позволит ускорить и упростить экспортно-импортные операции между хозяйствующими субъектами стран союза, а также повысить инвестиционную привлекательность и транзитный потенциал Белоруссии.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, действует 1 января 2015 года. Его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Планируется, что единый рынок газа в ЕАЭС будет создан к 2025 году, общий рынок нефти и нефтепродуктов — с 2025 года.