МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Газпром" уложил более 700 километров морского участка "Турецкого потока" по двум ниткам, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).
В ходе предновогоднего селекторного совещания 26 декабря Миллер сообщал, что "Газпром" на тот момент уложил более 650 километров морского участка газопровода по двум ниткам.