В Польше назвали условия для нового газового контракта с Россией

ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польша может подписать новый контракт на поставку российского газа только в том случае, если он не будет связан с ценой нефти, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Мачей Вожняк в интервью изданию Dziennik Gazetą Prawną.

"Мы не можем повторять ошибок, которые поставили Польшу в невыгодное положение — мы не подпишем больше контракт, который включает негативные и устаревшие положения, заключен более чем на 20 лет и его ценовая формула жестко связана с ценой нефти", — считает Вожняк.

Он отметил, что новый договор не будут заключать на длительный срок. Кроме того, в нем не должна идти речь речь о "больших объемах газа".

Нынешний контракт на поставку голубого топлива истекает в 2022 году. Польша считает его невыгодным. В начале сентября министр энергетики страны Кшиштоф Тхужевский заявлял, что обсуждать новый газовый договор с Россией пока слишком рано.

Польша ежегодно потребляет около пятнадцати миллиардов кубометров газа, из которых десять миллиардов поставляет "Газпром".

В 2015 году в городе Свиноуйсьце на северо-западе Польши запустили СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. В июне 2016-го Варшава заявляла, что этот терминал, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока".