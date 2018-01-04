Республиканцы и Белый дом призвали принять двухлетнее соглашение по бюджету

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы в конгрессе и Белый дом распространили в среду заявление по итогам встречи республиканцев и демократов, призвав принять двухлетнее соглашение по бюджету до крайнего срока 19 января.

"Важно, чтобы мы добились двухлетнего соглашения, которое профинансирует нашу армию и позаботится о национальной безопасности и других критически важных функциях федерального правительства", — говорится в совместном заявлении Белого дома, спикера палаты представителей Пола Райана и лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.

Республиканцы позволили себе выпад в адрес демократов, которые согласны поддержать бюджет лишь при условии уступок со стороны правящей партии по вопросу иммиграции. "Важно, чтобы члены конгресса не держали финансирование нашей армии в заложниках иммиграционной политики", — говорится в заявлении.

Лидеры демократического меньшинства в палатах конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси со своей стороны назвали встречу "позитивной и продуктивной". По заявлению Шумера и Пелоси, они обсуждали с республиканцами разрешение противоречий по бюджету.

Срок действия нынешнего бюджета истекает 19 января, до этого времени партиям надо прийти к соглашению либо принять очередной краткосрочный бюджет. В противном случае из-за отсутствия основного финансового закона может произойти "закрытие" федерального правительства. В последний раз подобное случалось в 2013 году, тогда "закрытие" продлилось 17 дней и вызвало падение рейтинга обеих партий. Подобный бюджетный кризис невыгоден ни республиканцам, ни демократам в преддверии промежуточных выборов в ноябре 2018 года. На этих выборах будет переизбран весь состав палаты представителей и треть сената.