Республиканцы и Белый дом призвали принять двухлетнее соглашение по бюджету

ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Республиканцы в конгрессе и Белый дом распространили в среду заявление по итогам встречи республиканцев и демократов, призвав принять двухлетнее соглашение по бюджету до крайнего срока 19 января.
"Важно, чтобы мы добились двухлетнего соглашения, которое профинансирует нашу армию и позаботится о национальной безопасности и других критически важных функциях федерального правительства", — говорится в совместном заявлении Белого дома, спикера палаты представителей Пола Райана и лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.
Республиканцы позволили себе выпад в адрес демократов, которые согласны поддержать бюджет лишь при условии уступок со стороны правящей партии по вопросу иммиграции. "Важно, чтобы члены конгресса не держали финансирование нашей армии в заложниках иммиграционной политики", — говорится в заявлении.
Лидеры демократического меньшинства в палатах конгресса Чак Шумер и Нэнси Пелоси со своей стороны назвали встречу "позитивной и продуктивной". По заявлению Шумера и Пелоси, они обсуждали с республиканцами разрешение противоречий по бюджету.