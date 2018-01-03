Климкин пригрозил "достать" западные компании, работающие в Крыму

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму вопреки санкциям Евросоюза, будут отвечать политически и юридически, передает украинское информагентство УНИАН.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов якобы работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники украинского ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

"Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставкой турбин Siemens к территории оккупированного Крыма, никогда не повторилось… Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, зачислять Крым к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами", — заявил глава МИД Украины пресс-конференции в в среду со своим немецким коллегой.

Ранее в автоконцерне Daimler РИА Новости заявили, что не имеют официальных партнеров в сфере продажи и обслуживания на полуострове Крым с 2015 года и соблюдают действующий санкционный режим.

Западные санкции запрещают компаниям, находящимся под юрисдикцией Евросоюза, приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать на полуострове совместные предприятия, а также предоставлять инвестиционные услуги по сделкам такого рода.

Компаниям из стран-членов ЕС также запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, кораблям, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Западные страны ввели санкции против полуострова, включая запрет на торговлю и финансовые операции.

Российские власти ранее не раз подчеркивали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".