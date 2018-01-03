Сбербанк объяснил, зачем нанял "белых" и "красных" хакеров

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сбербанк полностью перестроил систему защиты от киберпреступников, в частности создал команды "белых" и "красных" хакеров, в которые входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Есть плохие, но есть и хорошие хакеры – "белые" и "красные", которые ищут и помогают устранить уязвимости. У нас есть свои команды "белых" и "красных" хакеров. Они специально тестируют наши системы — и открыто, и скрытно. У нас это поставлено на промышленный поток, на этапах до внедрения, во время внедрения и после", — сказал Кузнецов.

"Это небольшое подразделение, в которое входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности", — уточнил зампред Сбербанка.

"Мы должны опережать "инновационные" попытки плохих хакеров и создавать правильную защиту у себя", — пояснил он. Сбербанк планирует расширять бизнес по страхованию клиентов от киберрисков в феврале-марте, сообщил также Кузнецов. "Сейчас мы завершаем создание специальной платформы: она очень сложная и очень серьезная, это может стать прорывным направлением, когда наша платформа будет обеспечивать защиту банков и компаний от попыток любых атак", — отметил он.

"Мы занимаемся кибербезопасностью в новом формате чуть больше двух лет: после того, как президентом Сбербанка Германом Грефом было принято решение полностью переконфигурировать службу безопасности. Он нам поставил задачу: "Объехать весь мир, собрать все лучшее и создать свое. Это было сделано", — добавил Кузнецов.

Читайте полную версию интервью со Станиславом Кузнецовым на сайте Ria.ru >>