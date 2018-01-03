Торговля Украины с Россией в 2017 году выросла больше, чем с ЕС

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Украиной в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до 9,36 миллиарда долларов. За этот же временной отрезок торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до 29,3 миллиарда долларов, сообщает Нацбанк Украины (НБУ).
Экспорт украинских товаров в Евросоюз, в свою очередь, с января по ноябрь 2017 года вырос на 32,7% (до 12,8 миллиарда долларов), импорт же товаров из ЕС на Украину увеличился на 23,9% (до 16,5 миллиарда долларов).
Ранее торгпред Украины Наталия Микольская рассказала, что в результате разрушения торговых связей между Киевом и Москвой украинская экономика несет "огромные потери".
Российские власти, в свою очередь, в начале 2016 года приостановили действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной с целью защиты своего рынка. Кроме того, Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы.