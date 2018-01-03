Торговля Украины с Россией в 2017 году выросла больше, чем с ЕС

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Украиной в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6% — до 9,36 миллиарда долларов. За этот же временной отрезок торговля между Украиной и Евросоюзом выросла на 27,6% — до 29,3 миллиарда долларов, сообщает Нацбанк Украины (НБУ).

При этом импорт российских товаров на Украину за 11 месяцев 2017 года вырос на 38,6% (до 6,3 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодов 2016 года, а экспорт украинских товаров в Россию увеличился за указанный период на 11,9% (до 3,06 миллиарда долларов).

Экспорт украинских товаров в Евросоюз, в свою очередь, с января по ноябрь 2017 года вырос на 32,7% (до 12,8 миллиарда долларов), импорт же товаров из ЕС на Украину увеличился на 23,9% (до 16,5 миллиарда долларов).

Ранее торгпред Украины Наталия Микольская рассказала, что в результате разрушения торговых связей между Киевом и Москвой украинская экономика несет "огромные потери".

В конце 2015 года украинские власти приняли два постановления — об отмене зоны свободной торговли (ЗСТ) с Россией в рамках СНГ и о введении эмбарго на некоторые российские товары. В конце 2017-го Украина продлила действие этих постановлений на один год.

Российские власти, в свою очередь, в начале 2016 года приостановили действие договора в рамках СНГ о ЗСТ с Украиной с целью защиты своего рынка. Кроме того, Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго, аналогичное тому, что действует в отношении стран, которые ввели санкции против Москвы.