Турция планирует выпустить облигации в рублях

АНКАРА, 2 янв – РИА Новости. Турецкое правительство планирует номинировать в 2018 году в различной валюте, в том числе в рублях, ценные бумаги по своим государственным долговым обязательствам, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

"Мы входим в серьезную диверсификацию по нашим государственным долговым обязательствам, направляем значительный объем средств на новые страны. Впервые мы провели "дорожное шоу" в России, проанализировали рынок облигаций, номинированных в рублях, и первые реакции положительные. В 2018 году мы попробуем продавать свои бонды за рубли. Вместе с этим мы приняли решение войти на рынок "панда-бондов" (номинированных в китайских юанях). Мы будем развивать наши финансовые отношения через китайский банк ICBC, который начал свою деятельность в Турции", — заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек в интервью телеканалу Haberturk

Он добавил, что Турция может также выйти при выпуске своих государственных долговых обязательств на японский и ближневосточный финансовые рынки.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова перейти на расчеты в национальной валюте со странами, имеющими с ней значительный товарооборот, в том числе с РФ, Китаем, Индией и Ираном.