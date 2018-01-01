Эксперт оценил перспективы нового таможенного кодекса ЕАЭС

МИНСК, 1 янв — РИА Новости. Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вступивший в силу 1 января, открывает новые возможности для развития сотрудничества представителей бизнеса пяти стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии), заявил РИА Новости председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП, объединяет свыше двух тысяч предприятий) Владимир Улахович.

Новый Таможенный кодекс стран ЕАЭС вступил в действие с 1 января 2018 года. Ранее в Евразийской экономической комиссии отмечали, что Таможенный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза, который повысит уровень унификации и согласованности между странами евразийской "пятерки" в сфере таможенного регулирования. В основе кодекса ЕАЭС — переход на электронные технологии, улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности, в частности стимулирование экспорта.

Улахович отметил, что новый таможенный кодекс будет способствовать развитию торговли в ЕАЭС, предприятиям станет проще осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе взаимодействовать с партнерами по союзу. "Унификация большого рынка, таможенного пространства направлена на то, чтобы снимать барьеры и предоставлять новые возможности для бизнеса. Можно однозначно говорить, что надо ожидать позитивного эффекта", — сказал он.

В то же время собеседник агентства отметил, что период времени, спустя который станут заметны результаты от этих позитивных изменений, зависит от действий каждого предприятия, бизнесмена, а также от того, насколько они готовы воспользоваться теми преимуществами, которые открывает новый таможенный кодекс ЕАЭС.

Среди таких преимуществ председатель БелТПП назвал "движение" таможенных органов и процедур в сторону внедрения информационных технологий и цифровизации, что соответствует глобальным трендам. "Речь идет об "оцифровке" всей системы регулирования внешнеэкономической деятельности. Это сокращает время проведения процедур, минимизирует влияние человеческого фактора при их осуществлении", — сказал Улахович. Позитивно характеризуя предусмотренные в этой области нормы кодекса, он отметил, что участникам ЕАЭС еще предстоит урегулировать вопросы, связанные с применением цифровой подписи.

Улахович также обратил внимание на предусмотренный таможенным кодексом принцип "одного окна" для участников внешнеэкономической деятельности. По его словам, это упрощает взаимодействие предпринимателей с таможенными органами.

Эксперт добавил, что "любой новый регулятивный документ таит и определенные сложности". Он сказал, что, в свою очередь, БелТПП будет помогать бизнесу шире использовать информационные технологии в своей деятельности, разъяснять нюансы нового кодекса в сотрудничестве с белорусскими госорганами и экспертами Евразийской экономической комиссии.

Он пояснил, что далеко не все предприниматели готовы уже сейчас воспользоваться преимуществами, которые предоставляет кодекс, встроиться "в новую модель" бизнеса. "Переход в IT-сферу — это определенный вызов для бизнеса, привыкшего работать по устоявшейся модели. Это требует новых навыков, но и дает новые возможности. С одной стороны, таможенный кодекс упрощает во многом работу, открывает новые возможности, но, с другой стороны, является вызовом с точки зрения умения воспользоваться этими инструментами", — сказал Улахович.