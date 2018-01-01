Эксперт рассказал, кому введение Таможенного кодекса ЕАЭС облегчит работу

АЛМА-АТА, 1 янв – РИА Новости. Вступление в силу с 1 января 2018 года Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) упростит процедуру таможенного оформления грузов и в первую очередь облегчит работу добросовестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), считает председатель совета Ассоциации таможенных брокеров Казахстана Геннадий Шестаков.

"У нас упростится порядок декларирования, потому что мы теперь подаем декларацию только в электронном виде. Электронный вариант предусматривает предоставление декларации удаленным способом и без предоставления каких-то документов. То есть там идет система доверия", — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что это доверие опирается на систему посттаможенного контроля. "То есть "доверяй, но проверяй". И этот посттаможенный контроль будет более щепетильным и ужесточенным, как я предполагаю. Потому что упрощение (процедур – ред.) для законопослушных должно создать серьезное бремя для тех, кто не совсем хочет дружить с законом", — сказал эксперт.

По его словам, если в процессе проверок выяснится, что какой-то участник ВЭД злоупотребляет доверием таможенных органов и "каким-то образом манипулирует товарами и цифрами", то у него появятся дополнительные обязательства по предоставлению бумажных документов, прохождению досмотров, экспертиз и так далее.

Шестаков также отметил, что новый Таможенный кодекс ЕАЭС возвращает многие либеральные нормы, которые существовали в Таможенном кодексе Казахстана в 2009 году, но были отменены с вступлением в силу Таможенного кодекса Таможенного союза в 2010 году. "Если говорить про нашу страну, то мы по части позиций вернулись в 2009 год, это с удовлетворением можно констатировать. Потому что кодекс наш до 2010 года был гораздо либеральнее, чем кодекс Таможенного союза 2010 года", — сказал эксперт.

Целью договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза является обеспечение единого таможенного регулирования в странах ЕАЭС. Кодекс направлен на оптимизацию таможенных операций, дальнейшую либерализацию таможенных правил и кодификацию отдельно действующих в рамках ЕАЭС соглашений. Нормы Таможенного кодекса предполагают упрощение таможенных процедур, автоматизацию операций, применение механизма "единого окна", смещение акцентов контроля на этап после выпуска товаров, реализацию механизмов "прослеживаемости" движения товаров во внешней и взаимной торговле ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.