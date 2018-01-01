В Греции ввели налог на пластиковые пакеты

АФИНЫ, 1 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции вводится экологический налог — с 1 января одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными, за каждый пакет придется доплатить 4 евроцента. С 1 января 2019 года их цена вырастет до 9 евроцентов.

Это одна из мер по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. С Нового года государство будет стимулироваться их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок.

"Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия", — заявил замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По словам экологов, Средиземное море "тонет в пластике", четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. Половина мусора в море в Греции — это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в 10 раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатываются.

Одноразовые пакеты-"майки" в Греции потребляют вдвое больше, чем в среднем в Европе, говорится в материалах министерства охраны окружающей среды, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования ЕС от 2010 года, ежегодно в Греции с населением около 11 миллионов человек использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами, в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС.

В Министерстве охраны окружающей среды подсчитали, что сейчас в Греции используется около 4,5 миллиарда пакетов каждый год, или около 400 штук в год на человека.

В соответствии с европейскими директивами от 2015 года, власти Греции ставят цель сократить использование пакетов до 90 на человека (на 75%) до конца 2020 года и до 40 (на 90%) до 2025 года.

Для сокращения чрезмерного потребления пакетов власти решили ввести плату за них. Она была установлена с 1 января 2018 года первоначально в 3 евроцента за каждый пакет, но затем было решено добавить НДС 24% и цена выросла до 4 евроцентов. Через год покупателям придется платить по 9 евроцентов.

Исключение будет сделано лишь для пакетов толщиной менее 15 мкм, которые требуются по соображениям гигиены или в которые первоначально были упакованы продукты питания. Освободят от платы также киоски и рынки, овощные лавки, где пакет считается упаковкой, а не средством переноски продуктов.

В качестве альтернативы супермаркетам предлагают бесплатно распространять альтернативные заменители — многоразовые пакеты, биоразлагаемые и бумажные. Использованные полиэтиленовые пакеты они будут обязаны принимать на утилизацию. Сетевые магазины должны будут представлять отдельной строкой данные о количестве и стоимости использованных ими полиэтиленовых пакетов.

Производители обязаны будут указывать на пакете название компании, регистрационный номер, дату и место изготовления.

Штраф за нарушения определен в размере от 200 до 5 тысяч евро.

Государство надеется получить и дополнительные доходы – при нынешнем потреблении до 180 миллионов евро при цене 4 евроцента/пакет, каждый потребитель заплатит 16 евро в год. Даже если в соответствии с планами удастся резко сократить использование пластиковых пакетов, бюджет получит от 35 до 80 миллионов евро в год.