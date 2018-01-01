В России заработала система tax free

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Системы tax free начала работать в России. Теперь граждане иностранных государств могут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Для такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них.
Закон дает право на вычет сумм НДС, исчисленных организациями розничной торговли, по товарам, реализованным гражданам иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Организации розничной торговли будут передавать в электронной форме в Федеральную таможенную службу (ФТС) России сведения из документов (чеков) для компенсации НДС, а таможенный орган будет также в электронной форме направлять их в ФНС.
Система tax free не распространяется на подакцизные товары. Правительство РФ вправе определять перечень иных товаров, не подлежащих компенсации в рамках этой системы.