Сигареты, бензин и пособия на детей: что изменится в 2018 году

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Праздники в разгаре, и еще есть время подготовиться к переменам, которые грядут в новом году. Не стоит удивляться тому, что вырастут цены на сигареты, топливо на заправках и услуги ЖКХ. Но есть и позитивные вести — налоговые льготы получить будет гораздо проще и быстрее, вырастут страховые пенсии и ежемесячные пособия на детей. Кроме того, в России наконец заработает система tax free. Подробнее о том, каких нововведений ждать в 2018 году, — в материале РИА Новости.

Бензин и автомобили

Одними из первых, кому придется платить больше сразу после Нового года, станут автомобилисты. С 1 января ставки акциза на бензин и дизельное топливо вырастут на 50 копеек с каждого литра, а с 1 июля — еще на столько же. Кроме того, власти обложили налогом дополнительный доход, который получают нефтяники, что внесет свой вклад в подорожание топлива. По оценкам экспертов авторынка, литр бензина на заправках будет стоить дороже на 80-90 копеек.

Больше потратят и те, кто в новом году планируют покупку иностранного авто — цены вырастут в среднем на 10-17 процентов. Это связано с планами Минпромторга повысить утилизационный сбор на импортные легковые автомобили.

С января в некоторых городах также подорожает проезд в городском общественном транспорте. В частности, в Москве стоимость билета по карте "Тройка" поднимется на один рубль — до 36 рублей. "Единый" проездной на 60 поездок будет стоить 1765 рублей, а безлимитный на 30 дней — 2075.

Лекарства и ЖКХ

В целом подорожания медицинских препаратов можно не опасаться: цены в аптеках на лекарства из списка жизненно важных останутся неизменными. Более того, в этом году в перечень дополнительно внесли 60 лекарств и восемь препаратов, что позволило снизить уровень розничных цен на 1,3 процента. Всего в списке ЖВЛ — 31 тысяча торговых наименований.

Что касается импортных лекарств из стран Евросоюза, то их стоимость, как ожидается, вырастет на 10-15 процентов. Импортеры, которые ранее сдерживали рост цен в связи с изменением курса валют, пойдут на "отложенное" увеличение цены. Кроме того, в отдельных отраслях подорожание будет связано с дефицитом препаратов, которые импортируются из ЕС. Наконец, аптеки заложат в цену расходы на подготовку и подключение к системе обязательной маркировки лекарств.

Что касается еще одной из ключевых статей расходов — жилищно-коммунальных услуг, — то с 1 июля начнут действовать новые тарифы. В среднем по стране их рост будет колебаться в пределах трех-четырех процентов и не превысит уровень инфляции.

Сигареты и налог на имущество

Курение с течением времени становится все более дорогим и бесполезным занятием. В последние годы власти планомерно повышают акцизы на табак, и 2018-й не станет исключением. С июля ставка акциза за одну тысячу сигарет вырастет на 10 процентов — до 1718 рублей. Для потребителей это означает, что за пачку придется выложить в среднем 150 рублей.

Увеличится и налог на имущество — новые платежки владельцы квартир получат уже осенью. Если в 2016 году 40 процентов налога рассчитывались исходя из кадастровой стоимости, а 60 процентов — из инвентаризационной, то по итогам 2017-го эта пропорция изменится как 60 на 40.

Кадастровая стоимость выше, так как, в отличие от инвентаризационной, учитывает рыночные факторы и максимально приближена к рыночной стоимости недвижимости. То, насколько увеличится в итоге сумма налога, зависит от разницы инвентаризационной и кадастровой стоимости в каждом отдельном случае.

Налоговые льготы — меньше волокиты

Страховые пенсии выше инфляции

Власти, впрочем, позаботились не только о более эффективном сборе налогов — получить налоговые льготы станет гораздо проще и быстрее. Это касается как вычетов по налогу на имущество физлиц, так и по транспортному и земельному налогам. Теперь россиянам не придется передавать налоговикам бумаги, подтверждающие право на льготы. Чтобы воспользоваться ими, нужно будет просто заполнить заявление, указав реквизиты правоустанавливающего документа. Если у проверящих вдруг возникнут сомнения, может ли человек получить привилегии при оплате, нужные сведения у органов и организаций они запросят самим. При этом ответ на запрос должен быть отправлен в течение семи дней.

Как лучше выполнить все обязательства перед будущими участниками пенсионной системы — вопрос, над которым ломают голову в Минфине. На будущий год пока все определено: c 1 января пенсии у неработающих пенсионеров вырастут на 3,7 процента — это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2017 года (2,6 процента). Обычно пересчет происходит в феврале, но в этом году его произведут на месяц раньше, сразу после Нового года. Стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на 1,037 до 81,49 рубля.

Фиксированная выплата к страховой пенсии также индексируется на 1,037 и составит почти 4983 рубля. Таким образом, средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей.

Проиндексированы будут практически все виды пенсий — по старости, инвалидности, потере кормильца. Исключением, как и раньше, станут работающие пенсионеры.

Выплаты за первенца — 10 500 в месяц

Одним из самых бурно обсуждаемых и актуальных стал законопроект о выплатах при рождении первого или второго ребенка. Финансовую поддержку получат семьи, где ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года. Но коснется она только тех семей, чей среднедушевой доход меньше, чем полтора прожиточных минимума в регионе.

В 2018 году средний размер пособия составит 10 523 рубля, в 2019-м — 10 836 рублей, в 2020-м — 11 143 рубля. Деньги будут платить до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. По предварительным подсчетам, пособием смогут воспользоваться почти 50 процентов российских семей.

Родителям, у которых появился второй ребенок, деньги на пособия выделят за счет средств материнского капитала. Его размер будет ежемесячно уменьшаться на сумму этой выплаты.

Tax free

Иностранные туристы в России, как и в большинстве европейских стран, смогут экономить на покупках — с 1 января заработает система беспошлинной торговли tax free. Она предполагает возврат налога на добавленную стоимость при вывозе гражданами иностранных государств товаров, приобретенных в России в розницу. Это 18 процентов от их стоимости. Чтобы воспользоваться tax free, сумма покупок за один день в одном магазине должна быть не менее десяти тысяч рублей с учетом налога.

В преддверии чемпионата мира по футболу система должна заработать на полную мощь: Россию ждет массовый наплыв иностранных туристов. По оценкам Ростуризма, их будет на 30-40 процентов больше, чем на Олимпиаде в Сочи.

По оценкам Deloitte, в течение первого года после введения tax free российский бюджет может недосчитаться четырех миллиардов рублей. Но в последующие три года потери компенсируются — через ретейл и туристическую отрасль, более того, казна получит дополнительные доходы. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эффект будет более позитивным: оживится и розничная торговля, и экономика в целом за счет развития смежных секторов.