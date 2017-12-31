РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Российская экономика перешла к развитию, считают в Совфеде

14:4331.12.2017
46876
© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики. Архивное фотоРост экономики. Архивное фото
© Fotolia / Creativa Images

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. От восстановления в 2015-2016 годах экономика России перешла к развитию, эти результаты должны быть закреплены новыми технологиями, в том числе в рамках цифровизации экономических процессов, заявил РИА Новости в воскресенье зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Посетители Рождественской ярмарки на Красной площади
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Опубликован список 100 важных социально-экономических решений 2017 года
"В уходящем году существенно изменился основной тренд законодательной деятельности, касающейся развития экономики страны. В 2015-2016 годы мы вынуждены были отвечать на мировые экономические вызовы, на санкционную травлю России, корректировать законодательство таким образом, чтобы наша экономика смогла реализовать сложнейшую задачу импортозамещения. И именно эта работа стала нашим вкладом в преодоление рецессии", — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что сегодня же усилия направлены на то, чтобы экономика страны могла развиваться максимально динамично, чтобы успехи были не только закреплены, но и преумножены.

"И здесь первостепенное значение будет играть новая технологическая реальность. Поэтому при нашем комитете начал работу экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики", — отметил Васильев.

Здание Дома Правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
Правительство утвердило план разработки 54 законопроектов в 2018 году
По его словам, новая цифровая экономика – важнейшая, но не единственная задача. Для ее развития необходимо создавать новые возможности, новейшую с технологической точки зрения инфраструктуру во всех регионах страны, что на сегодняшний день крайне сложно.

"Для каждого из нас это было совершенно очевидно, поэтому усилия Совета Федерации в 2017 году были направлены на то, чтобы законодательно подкрепить предстоящие серьезные реформы регионального развития России, усовершенствовать государственную региональную политику", — сказал Васильев.

Сейчас в этом направлении сделаны только первые шаги, которые направлены на предоставление регионам дотаций на безвозмездной и безвозвратной основе, без установления направлений их использования, а также законодательно закреплено так называемое новое бюджетное правило, реализация которого должна способствовать финансовому оздоровлению и выравниванию регионов, а значит и решению ими принципиально важных для жителей и страны задач, пояснил законодатель.

"Надеюсь, что регионы смогут максимально рачительно использовать дополнительные дотации, которые удалось предусмотреть в бюджете 2018 года за счет принципа "модельных бюджетов" и на местах будет совершенствоваться реальный сектор экономики, вовремя строиться дороги", — сказал парламентарий.

Он отметил, что Совет Федерации сделал все возможное, чтобы законодательно закрепить за регионами льготу по налогу на движимое имущество организаций, за счет чего более половины выпадающих в связи с этим доходов будут оставаться в региональных бюджетах.

Деньги. Архивное фото
© Fotolia / Kkolosov
Названа самая выгодная валюта 2017 года
"К сожалению, в экономике страны очень много нерешенных проблем, которые часто трудно, а порой и невозможно решить за счет совершенствования только отраслевого законодательства. Поэтому, по моему мнению, многие вопросы потребуют дополнительных согласований с различными министерствами и ведомствами, но поскольку у Совета Федерации есть в этом направлении достаточный опыт, полагаю, нам удастся решать эти вопросы комплексно", — подчеркнул Васильев.

"Если охарактеризовать планы на 2018 год одной фразой, то я уверен, что совместными усилиями нам (представителям и исполнительной, и законодательной власти) удастся реализовать самые амбициозные планы по восстановлению экономики России", — заключил сенатор.

Комментировать
Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
юра титов
Развитие происходит только на языке Совфеда. Научились лапшу вешать.
15:28
31.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена