Российская экономика перешла к развитию, считают в Совфеде

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. От восстановления в 2015-2016 годах экономика России перешла к развитию, эти результаты должны быть закреплены новыми технологиями, в том числе в рамках цифровизации экономических процессов, заявил РИА Новости в воскресенье зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
Он подчеркнул, что сегодня же усилия направлены на то, чтобы экономика страны могла развиваться максимально динамично, чтобы успехи были не только закреплены, но и преумножены.
"И здесь первостепенное значение будет играть новая технологическая реальность. Поэтому при нашем комитете начал работу экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики", — отметил Васильев.
"Для каждого из нас это было совершенно очевидно, поэтому усилия Совета Федерации в 2017 году были направлены на то, чтобы законодательно подкрепить предстоящие серьезные реформы регионального развития России, усовершенствовать государственную региональную политику", — сказал Васильев.
Сейчас в этом направлении сделаны только первые шаги, которые направлены на предоставление регионам дотаций на безвозмездной и безвозвратной основе, без установления направлений их использования, а также законодательно закреплено так называемое новое бюджетное правило, реализация которого должна способствовать финансовому оздоровлению и выравниванию регионов, а значит и решению ими принципиально важных для жителей и страны задач, пояснил законодатель.
"Надеюсь, что регионы смогут максимально рачительно использовать дополнительные дотации, которые удалось предусмотреть в бюджете 2018 года за счет принципа "модельных бюджетов" и на местах будет совершенствоваться реальный сектор экономики, вовремя строиться дороги", — сказал парламентарий.
Он отметил, что Совет Федерации сделал все возможное, чтобы законодательно закрепить за регионами льготу по налогу на движимое имущество организаций, за счет чего более половины выпадающих в связи с этим доходов будут оставаться в региональных бюджетах.
"Если охарактеризовать планы на 2018 год одной фразой, то я уверен, что совместными усилиями нам (представителям и исполнительной, и законодательной власти) удастся реализовать самые амбициозные планы по восстановлению экономики России", — заключил сенатор.