Великобритания может ввести национальную криптовалюту, пишут СМИ

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Центральный Банк Великобритании уже в 2018 году может дать разрешение на введение в оборот национальной криптовалюты, сообщает газета Telegraph.
По словам представителя британского центробанка, ожидается, что в следующем году исследовательская группа представит результаты работы.
Он добавил, что уже провел переговоры с другими центробанками по введению в оборот электронной валюты, подчеркнув, что "технология блокчейн" (база данных общего пользования, которая функционирует без централизованного руководства) для операций между центральными банками может "благоприятно сказаться на финансовой стабильности и эффективности".
Ранее СМИ сообщали, что вариант введения в обращение национальной криптовалюты рассматривают также в Израиле и Швеции.