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Экономика

Путин подписал закон о доступе малого бизнеса к закупкам госкомпаний

22:5129.12.2017
(обновлено: 22:52 29.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малых и средних предприятий (МСП) к закупкам, осуществляемым госкомпаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Изменения направлены на повышение прозрачности закупок юрлиц, подпадающих под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и на сокращение их издержек за счет широкого внедрения технологий электронных торгов.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень способов закупок, возможность дочерних обществ заказчиков присоединиться к положению о закупке основных обществ, право правительства РФ определять обязательный для заказчиков объем закупок в электронной форме.

Документом вводятся определения конкурентных и неконкурентных процедур закупок, устанавливаются требования к порядку проведения закрытых конкурентных закупок и закрепляются полномочия правительства по определению порядка проведения закрытых процедур в электронной форме и заказчиков, которые будут обязаны проводить такие процедуры.

За Федеральным казначейством закрепляются полномочия по ведению в единой информационной системе реестра заказчиков в установленном правительством РФ порядке. Реестр позволит участникам закупок оптимизировать поиск заказов, в том числе с учетом места нахождения участника закупок.

Здание Внешэкономбанка Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Требования закона о закупках отдельными видами юрлиц не будут распространяться на сделки, заключаемые заказчиками с их взаимозависимыми лицами, сделки, связанные с заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством об электроэнергетике, а также сделки юрлиц, зарегистрированных на территории иностранного государства.

Государственное или муниципальное имущество должно будет продаваться на электронных площадках, перечень которых утвердит правительство России в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Таким образом, будет сформирован единый перечень электронных площадок для госзакупок и для закупок юрлицами.

Корпорации МСП предоставляется право обжаловать в ФАС РФ действия заказчиков и операторов электронных площадок. Заказчики смогут отменить закупку (полностью или по одному из лотов) до наступления даты окончания срока подачи заявок. По истечении срока такой отмены и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Договор по итогам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. Заказчик будет вправе установить требования к обеспечению заявки в случае, если начальная максимальная цена договора более 5 миллионов рублей. При этом требование к обеспечению заявок не может быть больше 5% от начальной максимальной цены.

Процедуры, связанные с участием в торгах, станут проще и дешевле, в том числе благодаря технологии электронных торгов. Будет определено понятие закупок в электронной форме, установлен перечень способов закупки, систематизирована работа электронных площадок и упрощена система отчетности заказчиков.

Отсутствие в настоящее время исчерпывающего перечня конкурентных способов осуществления закупок затрудняет осуществление контроля в сфере закупок и является препятствием для доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства, так как затрудняет подготовку к процедуре закупки.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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arrghh
Подавайте заявки кто угодно, а мы просто сделаем видимость, что решаем проблемы, но покупать всё равно будем у своих...
23:17
29.12.2017
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