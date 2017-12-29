Путин подписал закон о доступе малого бизнеса к закупкам госкомпаний

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малых и средних предприятий (МСП) к закупкам, осуществляемым госкомпаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Документ устанавливает исчерпывающий перечень способов закупок, возможность дочерних обществ заказчиков присоединиться к положению о закупке основных обществ, право правительства РФ определять обязательный для заказчиков объем закупок в электронной форме.
Документом вводятся определения конкурентных и неконкурентных процедур закупок, устанавливаются требования к порядку проведения закрытых конкурентных закупок и закрепляются полномочия правительства по определению порядка проведения закрытых процедур в электронной форме и заказчиков, которые будут обязаны проводить такие процедуры.
За Федеральным казначейством закрепляются полномочия по ведению в единой информационной системе реестра заказчиков в установленном правительством РФ порядке. Реестр позволит участникам закупок оптимизировать поиск заказов, в том числе с учетом места нахождения участника закупок.
Государственное или муниципальное имущество должно будет продаваться на электронных площадках, перечень которых утвердит правительство России в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Таким образом, будет сформирован единый перечень электронных площадок для госзакупок и для закупок юрлицами.
Корпорации МСП предоставляется право обжаловать в ФАС РФ действия заказчиков и операторов электронных площадок. Заказчики смогут отменить закупку (полностью или по одному из лотов) до наступления даты окончания срока подачи заявок. По истечении срока такой отмены и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Процедуры, связанные с участием в торгах, станут проще и дешевле, в том числе благодаря технологии электронных торгов. Будет определено понятие закупок в электронной форме, установлен перечень способов закупки, систематизирована работа электронных площадок и упрощена система отчетности заказчиков.
Отсутствие в настоящее время исчерпывающего перечня конкурентных способов осуществления закупок затрудняет осуществление контроля в сфере закупок и является препятствием для доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства, так как затрудняет подготовку к процедуре закупки.