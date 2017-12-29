Доллар дешевеет в последний рабочий день года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в последний рабочий день уходящего года, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за весь 2017 год продемонстрировал худшую годовую динамику с 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
Аналитики агентства Рейтер считают, что снижение индекса доллара по итогам 2017 года связано с двумя основными факторами. Во-первых, в начале года курс доллара значительно вырос на ожиданиях трейдерами того, что новый американский президент Дональд Трамп реализует реформы, направленные на рост ВВП США. Однако затем инвесторы засомневались в выполнении обещанных планов, что негативно отразилось на динамике курса доллара.
Во-вторых, мировые центробанки ужесточали свою денежно-кредитную политику, уменьшая разрыв с Федеральной резервной системой (ФРС) США, в объемах выпущенной на рынок ликвидности.
В то же время накануне Нового года объем торгов значительно снижен. Участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала следующего года.