Доллар дешевеет в последний рабочий день года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Курс доллара снижается к основным мировым валютам в последний рабочий день уходящего года, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) за весь 2017 год продемонстрировал худшую годовую динамику с 2003 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.31 мск индекс доллара уменьшался на 0,42%, до 92,21 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,2010 доллара за евро против 1,1942 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,64 иены за доллар со 112,9 иены на предыдущем закрытии. За год индекс доллара потерял почти 10%.

Аналитики агентства Рейтер считают, что снижение индекса доллара по итогам 2017 года связано с двумя основными факторами. Во-первых, в начале года курс доллара значительно вырос на ожиданиях трейдерами того, что новый американский президент Дональд Трамп реализует реформы, направленные на рост ВВП США. Однако затем инвесторы засомневались в выполнении обещанных планов, что негативно отразилось на динамике курса доллара.

Во-вторых, мировые центробанки ужесточали свою денежно-кредитную политику, уменьшая разрыв с Федеральной резервной системой (ФРС) США, в объемах выпущенной на рынок ликвидности.

"Мы наблюдаем синхронный глобальный рост, в частности выдающийся рост в еврозоне, что приводит к тому, что Европейский центральный банк постепенно нормализует свою политику, которая поддерживает евро", — цитирует агентство валютного стратега Societe Generale Альвина Тана (Alvin Tan).

В то же время накануне Нового года объем торгов значительно снижен. Участники рынка закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала следующего года.