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Экономика

Путин подписал закон о "налоговой амнистии" для граждан

19:0529.12.2017
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин. Архивное фотоВладимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, которые направлены на реализацию инициатив главы государства об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании их долгов по имущественным налогам, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин 14 декабря говорил о необходимости освобождения льготных категорий граждан, имеющих право на вычет с имущества стоимостью 10 тысяч рублей, от земельного налога в отношении участков в шесть соток. Он также сказал, что надо освободить граждан от накопившейся за предыдущие годы безнадежной налоговой задолженности, одновременно напомнив, что задолженность, например, индивидуальных предпринимателей (ИП) составляет примерно 15 миллиардов рублей.

Шесть соток

Закон предусматривает уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости шести соток, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении льготных категорий граждан. К ним, в частности, относятся пенсионеры, герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды, ветераны, "чернобыльцы", "семипалатинцы", и другие лица.

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© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Однако такое уменьшение налоговой базы будет возможно лишь в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика, о чем он должен будет уведомить ФНС. В случае непредставления уведомления о таком вычете, он предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. В случае если при применении вычета налоговая база принимает отрицательное значение, то она принимается равной нулю.

Другие налоги

Закон также предусматривает списание недоимки по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физлиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, а также задолженности по начисленным на нее пеням. Такие недоимка и задолженность признаются безнадежными к взысканию.

Одновременно предлагается списать недоимку по налогам ИП, в том числе утративших такой статус до вступления данного закона в силу, а также задолженность по пеням на нее, образовавшиеся на 1 января 2015 года. Однако эта норма не будет распространяться на НДПИ, акцизы и налоги, подлежащие уплате в связи с перемещением товаров через границу РФ.

Закон предусматривает и списание долгов по страховым взносам ИП и занимающихся частной практикой лиц (адвокатов, нотариусов), накопившихся к 1 января 2017 года.

Налоговый кодекс Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Законом предлагается не признавать доходами физлиц доходы, в отношении которых налоговым агентом не был удержан налог, и были поданы сведения в налоговые органы о невозможности его удержания. Данная норма будет применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года. Это условные доходы, о которых президент сказал, что этих доходов не существует, пояснял на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы его глава Андрей Макаров.

Таким образом, физлица не должны будут самостоятельно уплачивать налог с доходов, по которым налоговый агент не удержал налог и сообщил об этом в налоговые органы.

Однако это не будет относиться к доходам в виде вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг, дивидендам и процентам, материальной выгоде, доходам в натуральной форме, в том числе в виде подарков, а также к выигрышам и призам. С этого надо платить, потому что это не условные, а реальные доходы, подчеркивал Макаров.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В настоящее время пониженные тарифы страховых взносов в общем объеме 14% установлены до 2023 года включительно для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий. Однако они не распространяются на организации, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физлицам, которые работают в таких зонах. Закон предоставляет возможность таким IT-компаниям в этот период также уплачивать подобные пониженные страховые взносы.

Документ также уточняет порядок налогообложения контролируемых иностранных компаний и содержит другие изменения.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
smatveev1
вообще-то, по прошествии 3 лет и так списывается все, что не смогли взыскать налоговики. не понимаю, что он такое подписал, в чем прикол или "ноу хау"?
20:45
29.12.2017
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