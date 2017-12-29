Путин подписал закон о праве ВЭБа привлекать вклады юрлиц

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование деятельности Внешэкономбанка (ВЭБа), в частности, он разрешает госкорпорации привлекать вклады от юрлиц, сообщается на официальном портале правовой информации.
При этом объем средств, привлеченных во вклады от юридических лиц, не может превышать размера прав (требований), принадлежащих ВЭБу на основании денежных обязательств, возникших в рамках реализации его проектов.
Также предусматривается участие ВЭБа в синдицированном кредитовании, в проектах, основанных на принципах партнерства, совместного участия в распределении прибыли и убытков, недопустимости неясности условий договора.
Закон определяет порядок участия ВЭБа и в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики РФ, которые не соответствуют основным направлениям, ограничениям или принципам инвестдеятельности госкорпорации.
Полномочия органов управления
Кандидатуры на должности председателя ВЭБа и его заместителей, членов правления, руководителя службы внутреннего контроля госкорпорации не надо будет согласовывать с Банком России, данные кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным лицам в соответствии с законом о рынке ценных бумаг.
Наблюдательный совет ВЭБа будет вправе формировать комитеты по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции этого совета.
Эти комитеты будут являться коллегиальными совещательными органами и представлять набсовету заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам, а также принимать иные решения в рамках своей компетенции.
Исполнительным органам также предоставляется право формировать коллегиальные рабочие органы по ряду направлений.
Одновременно уточняются вопросы, касающиеся одобрения отдельных видов сделок. В частности, сделка, в которой есть заинтересованность, должна одобряться наблюдательным советом ВЭБа. Сделка, требующая одобрения нескольких органов управления ВЭБа, подлежит согласованию между ними в случаях, когда требуется получение такого согласия.
Сделка, одобренная органами управления ВЭБа, но совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной судом по иску Внешэкономбанка, правительства РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.