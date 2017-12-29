Путин подписал закон о праве ВЭБа привлекать вклады юрлиц

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование деятельности Внешэкономбанка (ВЭБа), в частности, он разрешает госкорпорации привлекать вклады от юрлиц, сообщается на официальном портале правовой информации.

Документ направлен на совершенствование деятельности Внешэкономбанка как национального института развития, в том числе путем наделения его новыми функциями, которые вытекают из принятой ВЭБом стратегии развития. ВЭБ, в частности, наделяется правом привлекать во вклады денежные средства юрлиц, которым открыты счета в ВЭБе.

При этом объем средств, привлеченных во вклады от юридических лиц, не может превышать размера прав (требований), принадлежащих ВЭБу на основании денежных обязательств, возникших в рамках реализации его проектов.

Также предусматривается участие ВЭБа в синдицированном кредитовании, в проектах, основанных на принципах партнерства, совместного участия в распределении прибыли и убытков, недопустимости неясности условий договора.

Закон определяет порядок участия ВЭБа и в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для экономики РФ, которые не соответствуют основным направлениям, ограничениям или принципам инвестдеятельности госкорпорации.

Полномочия органов управления

Помимо этого, уточняются полномочия набсовета и других органов управления ВЭБа, в том числе для оперативного решения вопросов, стоящих перед Внешэкономбанком.

Кандидатуры на должности председателя ВЭБа и его заместителей, членов правления, руководителя службы внутреннего контроля госкорпорации не надо будет согласовывать с Банком России, данные кандидаты должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным лицам в соответствии с законом о рынке ценных бумаг.

Наблюдательный совет ВЭБа будет вправе формировать комитеты по стратегии, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, а также иные комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции этого совета.

Эти комитеты будут являться коллегиальными совещательными органами и представлять набсовету заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам, а также принимать иные решения в рамках своей компетенции.

Исполнительным органам ВЭБа предоставляется право формировать постоянно действующие коллегиальные органы для предварительного рассмотрения, подготовки и принятия решений по вопросам, связанным с финансированием проектов госкорпорации, управлением кредитным риском, осуществлением работы с просроченной задолженностью, со стратегическим и организационным развитием ВЭБа, повышением эффективности корпоративного управления.

Исполнительным органам также предоставляется право формировать коллегиальные рабочие органы по ряду направлений.

Одновременно уточняются вопросы, касающиеся одобрения отдельных видов сделок. В частности, сделка, в которой есть заинтересованность, должна одобряться наблюдательным советом ВЭБа. Сделка, требующая одобрения нескольких органов управления ВЭБа, подлежит согласованию между ними в случаях, когда требуется получение такого согласия.

Сделка, одобренная органами управления ВЭБа, но совершенная с нарушением установленных требований, может быть признана недействительной судом по иску Внешэкономбанка, правительства РФ или уполномоченного федерального органа исполнительной власти.