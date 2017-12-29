Росстат оценил инфляцию в стране в 2017 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Росстат предварительно оценил инфляцию в РФ в 2017 году в 2,5%, сообщает ведомство в пятницу.

При этом в декабре в месячном выражении инфляция ускорилась до 0,4% с ноябрьских 0,2%.

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,5-2,6%. Во вторник на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин отметил деятельность экономического блока правительства и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в стране.

"По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2017 года составит 100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016 года – 100,4%, с начала года – 105,4%)", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, оценка инфляции была осуществлена на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг по состоянию на 25 декабря 2017 года. Окончательные данные о декабрьской инфляции, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2018 года.