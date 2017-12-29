Путин поручил принять закон о переходе к прямым договорным отношениям в ЖКХ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года обеспечить принятие закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

"Обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями", — говорится в сообщении.

На ежегодной большой пресс-конференции в середине декабря Путин заявил, что не видит позитивного развития ЖКХ, отметил зашкаливающий рост жилищных платежей и предложил отрезать управляющие компании от коммунального денежного потока. По словам президента, проблема заключается в том, что управляющие компании собирают деньги как за коммунальные платежи в адрес снабжающих организаций (за газ, электричество, воду), так и по жилищным тарифам. При этом УК не всегда вовремя и полностью расплачиваются с поставщиками.