Российский торгпред рассказал о товарообороте с США в 2017 году

ВАШИНГТОН, 29 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. По итогам 2017 года ожидается, что рост товарооборота между Россией и США составит порядка 15-17%, а по итогам следующего года миссия будет стремиться к достижению планки порядка 20%, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник, комментируя итоги уходящего года.

"Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на 2,7 миллиарда долларов. В структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97%. По итогам года мы ожидаем, что рост товарооборота составит 15-17%. Будем стремиться, чтобы в следующем году эта цифра была не менее 20%", — сказал он.

"Наблюдается рост наших несырьевых неэнергетических поставок почти на 20%, высокотехнологичных товаров более чем на 42%, инновационных товаров — на 28%, машинно-технической продукции почти на 22%", — уточнил Стадник.

"Сырьевой экспорт, хоть и занимает долю всего в 2,5%, также демонстрирует рост более чем на 20%", — подчеркнул торгпред.

"Вырос импорт высокотехнологичных товаров почти на 24,5%, инновационных товаров на 21%, машинно-технической продукции на 20,5%", — также рассказал собеседник агентства, добавив, что из-за "приступов русофобии" терять такие достижения в области экономического сотрудничества было бы неверно.